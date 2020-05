Egy F1-es mérnök agya soha nem kapcsol ki

A Forma-1 is egy igen hosszú kényszerszünetet kénytelen elviselni a koronavírus miatt, de úgy tűnik, hogy júliustól beindulhat a nagy hajtás. A legutóbbi hírek szerint a brit korlátozások miatt a Magyar Nagydíj előrébb kerülhet, és a Hungaroring lehet a második helyszín az évadnyitó Osztrák Nagydíj után.

Soha nem volt még példa hasonlóra, de a világjárvány az F1-ben is átírta a forgatókönyveket. A kialakult helyzet miatt a csapatok bezárták a gyáraikat, és ez a motorészlegeket is érintette. Időközben javult a helyzet, és egyre több istállónál folytatódhat a munka.

Az AlphaTauri különösen érintett volt az olaszországi vírushelyzet miatt. Jody Egginton, a csapat technikai főnöke arról is beszélt, hogy az F1-es mérnökök agya még ezekben az időkben sem kapcsolhatnak ki, és otthon is képesek az ötletelésre.

„Az én helyzetemben soha nem állsz le a gondolatokkal, mindig azon gondolkozol, hogy mi lehet a következő lehetőség, szem előtt tartva azt, hogy mások mit csinálnak, mit mondanak. Ha távol is vagy az irodától, ez mindig a fejedben van.”

„A háttérben állandó kérdés volt,hogy mit fogunk csinálni, mi lesz a program. Megpróbálunk képet kapni arról, hogy mi lehet a következő verseny, és hol álltunk az autóval. Meglehetősen jó ötleteink vannak a téli tesztekről az autó erősségei és gyengeségei kapcsán.”

„Szóval meg kell próbálnunk ezeket a lehető leggyorsabban fejleszteni. Sokat gondolkodunk ezen, sok jegyzetet készítünk, és sok minden mást is, amivel megkezdhetjük a munkát a következő héten, ahogy végzünk a leállási időszakkal.”

„Ezt követően a lehető leggyorsabban visszaállunk a korábbi tempónkra, és folytatjuk az autó fejlesztését ebben a valószínűleg hihetetlenül elfoglalt szezonban. Van egy kidolgozott fejlesztési programunk, így tudjuk, hogy hol vagyunk, mit szeretnénk elérni.”

„A koronavírus miatt meghosszabbították a gyárleállásokat, ami egy szerencsétlen helyzet. Az elmúlt 2 hónapban senki sem volt képes dolgozni odabent. Leállítottuk azokat a tevékenységeket, amiken dolgoztunk, legyen szó az aerodinamika, a tervezés, vagy a gyártás területéről.”

„A naptár nagyon más lehet a folytatásban, szóval olyan alkatrészekre van szükségünk, amiket használni is fogunk. Monaco idén például teljesen kimarad, így az arra a versenyre szánt csomagra nem lesz szükség.”

„Ez annyit jelent, hogy változtatnunk kell a terveinken, azon, hogy mikor, mit vetünk be. Ezeknek az elemeknek egy része átkerül a szélcsatornába, míg mások nem, szóval gyors munkát kell végezni velük. A szélcsatorna menetrendjén is változtatnunk kell. Ez a gyártási folyamatokra is igaz.”

„Jelenleg nagyon sok „ha” forgatókönyv van a fejemben, és amikor visszatérünk, valószínűleg ezeket ki fogjuk dolgozni. A cél az, hogy előrébb lépjünk, és minimálisra csökkentsük a csúszásokat.”

