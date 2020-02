Egy F1-es festés, amit mindig is imádni fogunk

A Jordan istálló igen nagy múltra tekint vissza. Az Eddie Jordan által alapított ír színekben versenyzett F1-es istálló az 1991-es Amerikai Nagydíjon mutatkozhatott be a legnagyobb kategóriában. Az utolsó versenyüket pedig a 2005-ös Kínai Nagydíjon abszolválták.

Még több F1 hír: Pro és kontra Fernando Alonso F1-es visszatérése kapcsán

Ezen időszak alatt összesen 250 versenyhétvégén vettek részt, ami 15 szezont ölel fel. A csapatnak olyan pilótái voltak mint Barrichello, Fisichella, Hill, Frentzen, Trulli, R. Schumacher, Irvine, Sato, Alesi, M. Schumacher vagy épp Baumgartner Zsolt.

A Jordan volt nagyon magasan is, hiszen 1999-ben például a 3. helyen fejezték be a bajnokságot. Abban az esztendőben Frentzen is harmadik lett az egyéni kiírásában, mely óriási eredmény volt az alakulattól. Közvetlen a nagyon sikeres évük előtt pedig a 4. helyen zártak.

A csapat a 2 rajtelsőség, a 19 dobogó és a 2 leggyorsabb kör mellett 4x tudott nyerni. 1998-ban és 2003-ban egyszer, míg 1999-ben két alkalommal. Sőt, kettősgyőzelmük is volt, még az 1998-as Belga Nagydíjon Hill és R. Schumacher vezetésével.

Slider Lista Ralf Schumacher, Jordan 197 Peugeot 1 / 5 Fotót készítette: LAT Images Ralf Schumacher, Jordan 197 Peugeot 2 / 5 Fotót készítette: Sutton Images Ralf Schumacher, Jordan 197 Peugeot 3 / 5 Fotót készítette: LAT Images Ralf Schumacher, Jordan 197 4 / 5 Fotót készítette: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F310B with brother Ralf Schumacher, Jordan 197 5 / 5 Fotót készítette: Sutton Images

23 esztendővel ezelőtt pedig minden az 1997-es Gary Anderson által tervezett Jordan 197-es versenygépről szólt. Az autóban egy V10-es motor teljesített szolgálatot, ami egy 7 sebességes fél-automata rendszerrel vált teljessé.

A 600 kilogrammos versenygép, mely a Peugeot motorját használta, 3 dobogós helyezést gyűjtött. Schumacher Argentínában, Fisichella Kanadában és Belgiumban volt ott a pódiumon, ahol második lett. Érdekesség, hogy Ralf a 17 futamból mindössze 7 versenyt tudott befejezni. A bajnokság végén az 5 . helyen végeztek.

Szinte folytatásért kiált a legjobb vágás kategóriában Oscar-díjjal is jutalmazott Ford v Ferrari, az alábbi, magyar felirattal ellátott kisfilmből pedig az is kiderül, hogy bőven lenne még mit megfilmesíteni ebből a párharcból.