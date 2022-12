Egy éve történt: az F1 történetének egyik legvitatottabb bajnoki fináléja

Persze attól függően, hogy kinek melyik pilóta vagy csapat felé húz a szíve, az emlékek igen eltérőek lehetnek. Verstappen az első világbajnoki címét ünnepelhette, miközben Hamilton egyetlen körre volt attól, hogy újabb fejezetet nyisson a történelemkönyvekben a nyolcadik elsősége megszerzésével.

Az egész szezon igazán feszült volt, de főleg Silverstone-tól kezdődően vált paprikássá a hangulat a két pilóta, valamint a csapatfőnökeik között. Abu Dhabiba pedig úgy érkeztek meg a felek, hogy előtte Szaúd-Arábiában egy igencsak ellentmondásos futamot láthattunk, ahol a bajnoki riválisok még ütköztek is, miközben egymás eszén próbáltak túljárni.

Ami azonban egy éve történt, azon még a mai napig sem sikerült sokaknak túllépni. A pole-ból ugyan Verstappen indulhatott, de Hamilton rögtön lerajtolta őt, majd egy első körös csetepaté után kontrollálni kezdte a futamot, így a hollandnak kapaszkodnia kellett.

Szerencséjére ott volt Sergio Perez is, aki kemény védekezésével a futam egy pontján hatalmasat segített márkatársának abban, hogy maradjon még esélye a győzelemre. Ennek ellenére az utolsó körökben azonban már úgy tűnt, Hamilton be fogja húzni a versenyt és ezzel a bajnokságot is.

Jött azonban Nicholas Latifi balesete, majd a beküldött biztonsági autó, ami végül átírt mindent. Hamiltont nem hozták ki a bokszba, míg Verstappen új abroncsokat kapott, de még senki sem tudta, hogy lesz-e egyáltalán újraindítás.

Michael Masi versenyigazgató aztán úgy döntött, csak a Hamilton és Verstappen között tanyázó lekörözötteknek adja meg a lehetőséget, hogy visszavegyék a körüket, és végül nem várta meg azt sem, hogy ők újra felérjenek a mezőny végére, hanem egyetlen körrel a leintés előtt zöld zászlóval elengedte a mezőnyt.

Mivel Verstappen lágyakon, Hamilton pedig használt keményeken volt ekkor, így a mindig agresszív holland hamar bevetődött ellenfele mellé, ezzel végleg eldöntve a bajnoki cím sorsát. Óriási öröm az egyik oldalon, hitetlenség és harag a másikon.

Ezt követően pedig még hetekig és hónapokig folytatódott a vita, az FIA vizsgálatot indított a verseny végén történtek ügyében, aminek az lett a vége, hogy Masi távozott versenyigazgatói posztjáról, Hamilton hosszú időre eltűnt a nyilvánosság szeme elől, és még az sem volt biztos, hogy visszatér 2022-ben.

Egy évvel később azonban már teljesen más a helyzet, miközben az emberek emlékezetében továbbra is élesen élnek a tavalyi események. Verstappen azóta már kétszeres bajnok, miközben Hamiltonnak idén esélye sem volt beleszólni a végső küzdelembe.

Ugyan mercedeses oldalról még mindig hallani néha, hogy Abu Dhabit emlegetik, de Toto Wolff éppen nemrég beszélt arról, hogy most már tényleg jó lenne hagyni ezt a témát, hiszen Verstappen megérdemelten lett bajnok 2021-ben, még ha bennük maradt is egyfajta tüske az események miatt.

Az pedig szintén biztos, hogy nemcsak az érintettekre, de az egész F1-re hatással voltak az egy éve történtek, hiszen azóta sok minden átalakult. Elég csak a versenyirányítás „megreformálására” gondolni, miközben a jövőben mindenki szeretné elkerülni, hogy újra előforduljon egy ehhez hasonló, botrányos végkifejlet.

Minden bizonnyal Verstappen és Hamilton is változott, emberileg és versenyzői szempontból egyaránt. Bár a pályán az idei csatáiknál ezt nem feltétlenül láthattuk, de még érettebben küzdenek, vezetnek, és mindketten tudják, hogyan hozhatják ki magukból és csapatukból is a legtöbbet.

Jelenleg a Red Bullnak áll a zászló, de a Mercedes sem fogja feladni, így minden bizonnyal láthatjuk még őket összecsapni a jövőben is.

A 2021-es szezonzáró tehát éppen 365 napja történt, és miközben a szurkolók egy része nem felejt, és a mai napig szívesen átírná az akkori eseményeket, fontos észben tartani, hogy ez továbbra is egy sport, amely ugyan millióknak okoz örömet, de mégsem dönt a világ sorsáról. Felejteni tehát nem kell és talán nem is szabad, de most már talán tényleg itt az ideje, hogy továbblépjünk.

