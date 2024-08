Egy esély maradt Mick Schumacher számára: „Inkább ő, mint a motiválatlan Bottas!”

Mick Schumacher 2025-ben nem az Alpine Formula-1-es versenyzője lesz. A 25 éves német a július 3-án Le Castellet-ben Jack Doohan elleni szétlövés után abban reménykedett, hogy a francia csapatnál visszatérhet az F1-be. Az Alpine azonban most véget vetett ezeknek a reményeknek, és hivatalosan is megerősítette Doohant Pierre Gasly jövőbeli csapattársaként.

Schumacher számára így már csak a svájci Sauber csapat marad reális lehetőségként a Forma-1-ben, amelyet az idei szezon óta az Audi irányít. Az Audinak már van egy pilótája 2025-ig szóló szerződéssel Nico Hülkenberg személyében, de a második pilótafülke még mindig üres. Eredetileg Carlos Sainz volt az esélyes jelölt, de ő azóta a Williams mellett döntött.

Marc Surer Forma-1-es szakértő megérti, hogy az Alpine miért döntött Doohan mellett Schumacher helyett. Bár Schumacher is az Alpine-nál versenyez a WEC-ben, ő nem egy F1-es junior - Doohannel ellentétben. Az ausztrálnak ezért állítólag nagyobb esélye volt, mint a németnek.

Surer úgy véli, hogy a 2022 nyarán a meglepő módon a McLarenhez távozó Oscar Piastri körüli fiaskó után az Alpine nem akarta, hogy egy újabb Alpine-junior maradjon le a Forma-1-be való előléptetésről.

Véleménye szerint Schumachernek „jelentősen” gyorsabbnak kellett volna lennie Doohannél a szétlövésben, hogy reális esélye legyen az ülésre. Ha viszont mindkét pilóta hasonló benyomást keltett volna, az Alpine talán azt mondta volna magának: „Akkor mi a saját fiatal versenyzőnket vesszük. Aminek van is értelme.”

Doohan azonban „nyilvánvalóan jól nézett ki a szétlövésen, különben más döntést hoztak volna”. És: Az ausztrál „mindig gyors volt” a juniorformulákban, és „nem véletlenül nyert” - mondja Surer a Formel1.de YouTube-csatornájának.

Doohan önéletrajza mindenesetre tisztességes olvasmány: 2021-ben például második lett a Forma-3-ban Dennis Hauger mögött, de Logan Sargeant (7.) előtt. 2022-ben a 6., 2023-ban pedig a 3. helyen végzett a Forma-2-ben.

Egy kis mellékes megjegyzés, ami különösen érdekes ennek a történetnek a kontextusában: Mick Schumachert egykor az apuka Michael és az anyuka Corinna Mick Doohan, a legendás motoros bajnok és Jack Doohan édesapja után nevezte el. A sors iróniája, hogy a két összebarátkozott család fiai most riválisok lettek az Alpine üléséért.

Schumacher számára lassan elfogy a levegő, ami a 2025-ös Forma-1-es visszatérést illeti. „Az esélyek egyre kisebbek és kisebbek. Igazából csak az Audi maradt” - véli Surer. A svájci azt szeretné, ha honfitársai adnának egy esélyt Schumachernek: „Mielőtt esélyt adnának Bottasnak, aki motiválatlanul autózik hátul, adhatnának egy esélyt Micknek is.”

„Elég szigorúan ítéltem meg Micket, mint Forma-1-es versenyzőt. De azért is, mert szerintem nem használta ki a tehetségét. Mert én hiszek a tehetségében! A srác gyors, ezt már a Forma-2-ben is bizonyította. Az előzésben is nagyszerű volt. Szóval van benne valami.”

„Ezt a Forma-1-ben nem tudta megmutatni, valamilyen okból kifolyólag. Különösen Magnussen mellett, egyszerűen egy kicsit rosszul nézett ki, és nem hiszem, hogy képes volt megmutatni a benne rejlő potenciált. Remélem, kap még egy esélyt.”

Eközben az Alpine bejelentette a 2025-ös párosát, míg Norris elismerte, hogy nem teljesít világbajnoki szinten.