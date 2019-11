Egészen közelről a Red Bull brutálisan gyors kerékcseréje

A tankolás betiltásával minden eddiginél fontosabbá váltak a gyors kerékcserék. Nem kizárt, hogy a tankolás visszatér, és lehetséges, hogy a 2021-es szabályok részét fogja mindez képezni, de addig is, a gyors kerékcserék meghatározóak a Forma-1-ben. Ez sok esetben pontszerzésekről is dönthet vagy adott esetben a győzelemről.

A Red Bull Racing ennek is nagy mestere, és a szerelők rendre pokolian gyors kerékcseréket csinálnak. Ez így volt legutóbb is, amikor Alexander Albon ( Alex Albon ) megérkezett a garázs elé. A csere már szemre is nagyon gyors volt, majd jött az adat, mely szerint a thai újonc csak 1.93 másodpercet állt a csapata előtt, ami egészen lenyűgöző.

Az alábbi videóban közelebbről is megnézhetjük ezt a bizonyos kiállást, mely után a csapat szerelői nagy dicséretet érdemelnek, hiszen kiváló munkát végeztek. Az ilyen gyors kerékcseréknek mindig megvan a maga veszélyük, de a csapatok nemcsak a gyárban, hanem a helyszínen is rengeteget gyakorolnak.