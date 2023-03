Ég a ház a Ferrarinál? Állítólag újabb kulcsember távozhat – sajtóhír A Bahreini Nagydíj után nem sokkal érkezett a hír, hogy David Sanchez, a Ferrari autójának koncepciójáért felelős főtervezője elhagyja az istállót, most pedig állítólag Laurent Mekies is valami hasonló lépést fontolgat, és már az is megvan, hol folytathatja.

Szerző: Egri Dávid Úgy tűnik, a vártnál gyengébb szezonkezdet után valami nincs rendben a vörösök háza táján, hiszen a hírek szerint több, magas beosztású szakember is távozik vagy távozhat Maranellóból. Az olasz Formu1a.uno arról ír, hogy Sanchez után most Mekies is leléphet a Ferraritól, mivel nem tetszik neki a márka ügyvezetőjének, Benedetto Vignának a vezetői stílusa. Miután Mattia Binotto a tavalyi év végén elhagyta a csapatot, kiderült, hogy Vigna aktívabb szerepet akar vállalni annak életében, de most úgy tűnik, mindez kissé terhessé kezdett válni Mekies számára, aki egyébként 2018 óta erősíti az alakulatot. Neki most már közvetlenül Vignának kell jelentenie, és állítólag Frederic Vasseur kinevezése sem feltétlenül okozott örömünnepet a Ferrarinál, mivel őt elsősorban Vigna támogatta, miközben az elnök, John Elkann „egy prominensebb karaktert" akart volna látni az istálló élén. Amennyiben Mekies valóban elhagyná a hajót, úgy tudni, máris bőven akadtak kérői: az Alpine, a Liberty Media, de még az előző munkaadója, az FIA is szívesen tudná őt újra a soraiban. Ráadásul a Formu1a.uno mellett a Corriere della Sera is úgy tudja, hogy Mekies távozni akar, tehát valóban lehet valami a dologban. Szerintük Mekies és a Ferrari kapcsolata most „patthelyzetben" van, miután Vasseuer megvétózta a francia szakember azon szándékát, hogy a Forma–1-nél dolgozhasson Stefano Domenicali mellett. Bármi is ezekből az igazság, nagyon úgy tűnik, hogy Binotto távozásával és az ide gyengébb kezdéssel egyfajta lavina indulhatott el a Ferrarinál, és érdekes lesz látni, hogyan próbál meg megbirkózni ezzel Vasseur, aki alig pár hónapja dolgozik a csapatnál, és hogy mindez milyen további hatással lesz az olaszok egyelőre amúgy sem fényes pályán nyújtott teljesítményére. Miközben tehát vezetői szinten több gond is akad a patinás alakulatnál, Carlos Sainz úgy véli, Szaúd-Arábiában már jobb teljesítményre lehetnek majd képesek.