Eddig egyetlen versenyzőnek sikerült a 15. helyről nyernie, ma is a mezőnyben van

Toto Wolff a Szaúd-Arábiai Nagydíj időmérő edzését követően Max Verstappen 15. helyére csak gúnyosan megjegyezte, hogy a Red Bull ezúttal úgy akar nyerni, hogy mindenkit megelőz. A világbajnoki címvédő RB19-esének féltengelye adta meg magát a Q2-ben, így fosztva meg őt karrierje 22. pole pozíciójától.

A sima győzelemből így nagy kihívás lett és maga Verstappen is elismerte, hogy nem lesz a vasárnapi futam fáklyásmenet, magától szerényen annyit várva, hogy visszatérjen a pontszerzők közé. Sokan azonban így is azt gondolják, hogy így is a verseny fő esélyese.

A 15. rajthelyből nyerni elég nagy kunszt, nem sok példa van rá korábbról, a Red Bull versenyzőjének azonban tavaly Belgiumban sikerült a 14. helyről behúznia a futamot, szóval állt már fel hasonlóan elkeserítő helyzetből.

Az egyetlen, aki Verstappen mai pozíciójából nyerni tudott, szintén a mezőnyben van még: Fernando Alonsóról van szó, aki akár Verstappen riválisa is lehet a győzelemért ma. A spanyol 15 éve, még a Renault volánjánál, egy másik utcai pályán, Szingapúrban tudott a dobogó tetejére állni.

Keserédes volt azonban ez a győzelem, ugyanis ez volt az a futam, ami később a crashgate kifejezésről lett ismert, miután kiderült, ifjabb Nelson Piquet csapatutasításra csapódott falba, hogy egy biztonsági autós fázis hatalmas előnyt biztosítson csapattársa számára.

Alonso maga optimista a saját helyzetét illetően, viszont Verstappent is legalább a dobogóra várja.