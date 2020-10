Eddig dönt a Red Bull motorkérdésben

Miután a Red Bull jelenlegi motorpartnere, a Honda bejelentette, hogy 2021 végén elhagyja a Forma-1-et, azonnal felmerült a kérdés: hogyan folytatja a Red Bull?

A négyszeres világbajnok alakulatnak azért is fontos minél korábban döntést hoznia, mert a nagycsapatok vélhetően igyekeznek majd minél korábban elkezdeni a 2022-es szabályváltozásokra való felkészülést.

Arról, mikorra várható a döntésük, az Eifel Nagydíjon Horner így nyilatkozott: „Ideális esetben még az idén, mivel a motornak természetesen kulcsszerepe lesz a 2022-es autó kialakításában. Ha minden jól megy, még év végéig döntünk a motorkérdésben, így a tervezőcsapatunk jövőre a kellő információk birtokában láthatna munkához.”

A motorszállítókkal kapcsolatban Horner elmondta, hogy mindhárom jelenlegi gyártóval – Mercedes, Ferrari és Renault - folytattak egyeztetéseket, azonban a megegyezés távolinak tűnik.

„Van a piacon három motorgyártó, akik 2021 után is a sportban maradnak, így természetes, hogy felvesszük velük a kapcsolatot” – mondta az angol. „Még van egy kis időnk arra, hogy értékeljük a lehetőségeket. Mivel jelenleg nincs erőforrásunk 2022-re, az erről való párbeszéd elkerülhetetlen.”

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, misses a corner and damages his front wing ahead of Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images