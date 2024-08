Eddig dőlhet el a Holland Nagydíj sorsa

Az 59 éves üzletember azonban, aki az év végére aláírná a következő szerződést, elismerte, hogy az egy, a szokásostól eltérőbb formát ölthet majd, jelenleg két opció van, amit a verseny szervezői és az F1 mérlegelnek.

Egyre nagyobb a bizonytalanság a bajnokságba 1985 után 2021-ben visszatérő Holland Nagydíj hosszútávú jövője miatt, Robert van Overdijk, a pályát üzemeltető vállalat igazgatója ugyanis tisztázta, 2025 után nincs garancia arra, hogy a versenynaptárban maradnak. A De Telegraafnak nyilatkozó Domenicali szerint azonban bízik benne, hogy köthetnek egy mindkét fél számára megfelelő megállapodást.

„Nem titok, hogy több opciót is mérlegelünk a jövőre nézve. Lehetséges, hogy évente meg lesz rendezve a verseny, attól függően, a helyi szervezet hogy méri fel az igényeket. Az is lehet, hogy érdemesebb lenne rotálni egy másik pályával. Ennek a lehetőségét is vizsgáljuk. A cél, hogy az év vége előtt legyen egy megállapodás. Biztos vagyok benne, hogy ennek a helynek van jövője, megérdemlik.”

„Ezért mondtam, hogy két opció van és nem három. Egyelőre a labda elsősorban inkább Zandvoort térfelén pattog, mint a miénken. Egyáltalán nincs még megállapodás, de szerintem tudnánk együtt növekedni.”

Bár váltig állítja, hogy a jövőben is szeretnének látni versenyeket a helyszínen, ami eredetileg 2020-ban tért volna vissza, de a koronavírus-járvány ezt egy évvel eltolta, Domenicali szeretné, ha Zandvoort és a promóterek nagyobbat álmodnának és nemzetközi szinten terveznének.

„Minden tiszteletem az övék, de szerintem van lehetőség rá, hogy az eseményt még nemzetközibbé tegyék. Ez 2021-ben egy nagyon helyi, pusztán a hollandokra koncentráló dologként indult, és ez rendjén is van, ha tudjuk, milyen egyedi Zandvoort és a holland néplélek.”

„De lehetne kicsit szélesíteni a kört és külföldről is több embert vonzani. Közel van Amszterdam, közel van a Schiphol reptér. Lehetne belőle nemzetközi eseményt csinálni. Mi az F1-nél így tekintünk rá és ez is a célunk, hogy a sportággal egy országot reklámozzunk és gazdasági hasznot hajtsunk, különösen az országnak és az üzleti közösségnek.”

A konstruktív kritika ellenére a Ferrari egykori igazgatója tisztában van vele, mennyire sikeres visszatérése óta a Holland Nagydíj, rámutatva, micsoda példát mutatott a többi szervezőknek, miközben a bajnokság egészséges állapotát is méltatta.

„Persze nem véletlenül választották őket az év promóterének. A zandvoorti szervezők voltak az elsők, akik megértették, hogy kell egy ilyen eseményt megtervezni. Rengeteg szórakoztatóelem, de a sport áll a középpontban. Ezzel példát mutattak sok másik futam szervezőjének és ezt nem fogjuk elfelejteni.”

„Néha hallom, hogy sokan mondják, csak utcai pályákat akarunk, de ez egyáltalán nem igaz. A megfelelő egyensúlyt keressük. Versenyzünk utcákon, de ikonikus pályákon is, ahol estére is van valami program. Egy nagyívű csomagot akarunk teremteni, ami mindenkinek érdekes lehet.”

„Sok másik sportág, bármit csinálnak, omlik össze az érdeklődés, legyen szó a TV-nézőkről, a közösségi média felhasználóiról vagy a helyszíni nézőkről. Nálunk azonban továbbra is növekedik, szinte mindenhol telt házat csinálunk. Nem csak arról van szó, hogy az ember kimegy a versenyre, aztán megy haza, sokkal többet kínálunk.”

