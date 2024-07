Eddig akar dönteni Newey a jövőjéről

Newey 2025 elején fogja elhagyni a bajnoki címvédőt, ezzel egy roppant sikeres időszakot zár le a csapattal, mely 2006-ban kezdődött. A brit mérnököt a Forma-1 történelmének egyik legnagyobb tervezőjeként tartják nyilván, 13 bajnoki címhez segítette a Milton Keynes-i gárdát.

Azonban a közelmúltban több másik csapattal is hírbe hozták, legtöbbször a Ferrarival és az Aston Martinnal. Az idő ketyeg, de a Sky F1-nek nyilatkozva Newey elmondta, még nem döntött arról, hol folytatja.

„Nem tudom. Egyelőre még az RB17-en (a Red Bull hiperautóján – a szerk.) dolgozom és kicsit pihenek is még. Múlt héten ki is vettem pár napot, szerencsénk volt az időjárással is, szóval végigmentünk a déli parton egy régi Aston Martin DB6-ban a kutyáinkkal, az jó buli volt.”

Arra a kérdésre, ősszel vagy télen tudni fogja-e már, hogy mi lesz a következő lépése, úgy felelt: „Egyértelműen ez a célom, addigra már szerintem döntenem kell.”

A Red Bull múlt héten hazai pályán lecsúszott a győzelemről, miután a verseny végén Max Verstappen összeütközött Lando Norrisszal. A páros a 64. körben, a hármas kanyarban ért össze, aminek következtében a McLarennek ki kellett állnia a versenyből, míg Verstappen az ötödik helyre csúszott vissza. Newey nem számít rá hogy a két pilótában tüske marad ezután.

„Úgy gondolom, Max és Lando fognak egyet beszélgetni Silverstone-ban. Mindketten remek srácok, el fogják egymás között intézni a dolgot. Ez egyike azon helyzeteknek, amibe mindenki beletette a magáét, nem szabad ujjal mutogatni. Mindketten remek pilóták, meglesznek majd.”