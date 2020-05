Ecclestone: Wolff vagy Todt csapatfőnöki karakter, Binotto nem

A Forma-1 korábbi tulajdonosa, Bernie Ecclestone 2016 végéig volt az F1 élén, és azóta is gyakran hangoztatja véleményét a száguldó cirkusz aktualitásaival kapcsolatban. Ezúttal a költségvetési sapkáról és Mattia Binottóról beszélt Ecclestone az Il Giornalénak.

„Valaki szeretné, ha újra én lennék a Forma-1 élén, de ez nem lesz így. Szerintem a költségvetési sapka hülyeség. 140-150 millióra limitálni a költségeket… teljesen őrültek! Ez az az összeg, amit egy átlagos csapat elkölt. A Forma-1-ben mindig voltak gazdag csapatok, és olyanok is, akiknek nem volt pénzük.”

„Emlékszem, hogy amikor én voltam a Brabham főnöke, egyértelműen nem voltunk gazdagok, a Ferrari mindig háromszor-négyszer annyit költött, mint mi vagy a Lotus. De így is tudtunk nyerni néhányszor, ahogy a Lotus is.”

„Mindnyájunknak volt esélyünk a győzelemre, ez ma már máshogy néz ki. Abban az időben a csapattagok tehetsége volt a legfontosabb, ma viszont egy csapat annyi különböző részből áll össze, hogy ha ezekből az egyik nem működik, akkor nem lehetsz sikeres.”

A korábbi F1-tulaj márciusban arról nyilatkozott ebben a cikkben, hogy ő Briatorét nevezné ki a Ferrari csapatfőnökének, mert el tudta halászni a legjobb embereket a többi csapatból. A véleményén nem változtatott, de kiemelte, hogy jó embernek tartja Binottót.

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images