Ecclestone: Szét kell szakítani a Forma-1 szabálykönyvét!

Jelenleg úgy tűnik, hogy a fiatalabb generációt már nem érdeklik annyira az autók, mint az idősebb generációt. Az AutoCar ennek kapcsán azt kérdezte a Forma-1 korábbi tulajdonosától, Bernie Ecclestone-tól, hogy ez a sport végét jelentheti-e.

„Nem. Biztosra kell mennünk azt illetően, hogy a Forma-1 továbbra is egy szórakoztatási csomag maradjon. Én visszatérnék a normál szívómotorokra, hogy jobb legyen a hang, és izgalmasabb legyen a sport.”

Nem jelentené ezt azt, hogy a Forma-1 elveszti a kapcsolatát a modern világgal?

„Nos, nem gondolom, hogy a jelenlegi motorok, amelyek a valaha volt legjobb mérnöki munkával készülnek, felkeltenék a közönség érdeklődését. Vajon mi kelti fel az emberek érdeklődését: hogy mennyi üzemanyagot használ egy motor, vagy az, hogy mekkora a motor ereje?”

További híreink: A Batmobile tervezője is segített megtervezni Ken Block újabb őrült járgányát

Minden gyártónak el kellene hagynia a sportot, hogyha ezt a hozzáállást alkalmazná a Forma-1?

„A Forma-1 korábban képes volt arra, hogy technológiai előrelépést produkáljon, és emellett izgalmas is tudott lenni. Ma a mérnöki teljesítmény kiváló, viszont jót tesz ez szórakoztatási szempontból? Nem hiszem.”

„Minden versenyt nézek. Nézem a sportot, és kicsit kritizálom is azt, ha őszinte vagyok. Nem igazán a versenyzési oldalát, inkább azt, hogy hogyan működnek a versenyzők és a csapatok. Nagyon ideges leszek, amikor látom, hogy egy versenyző mellett egy fiatal PR-os sétál, például egy mikrofonnal, és várja, hogy mit mond.”

„Ha egy srác „ki akar robbanni”, és mondani akar valamit, akkor adjunk erre lehetőséget! Ez olyan, mintha őreik lennének, akik távol tartják őket a problémáktól.”

Szerinted tehát túl van menedzselve a Forma-1?

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Igen. Szerintem túl rideg az egész. És ilyenek a szabályok is: bármit is teszel, ne érintsd meg a fehér vonalat! Ne kockáztasd meg, hogy nem érsz célba, különben nem szerzel pontokat! Korábban minden versenyen legalább hat autó kiesett mechanikai probléma vagy kockázatvállalás miatt. Most viszont az dönti el a versenyeket, hogy meddig tartanak a bokszkiállások.”

Mi lehet tehát a megoldás?

„Valakinek szét kell szakítania a szabálykönyvet, és újra kell írni a szabályokat. Meg kell tartanunk a Forma-1 alapjait, viszont meg kell szabadulnunk a szuper high-tech dolgoktól.”

„És abba kell hagynunk azt, hogy megmondjuk a versenyzőknek, hogy mit nem szabad tenniük. Sportolókat akarok látni, akik túlmennek a határokon. Nem akarom, hogy eljussanak a balesetekig, de jó, kerék a kerék elleni versenyzést szeretnék látni.”

„És ha valami rosszul sikerül? Emlékszel arra, amikor Nelson Piquet kiszállt az autójából és megütötte Eliseo Salazart? Az emberek imádták! Mert ez egy emberi történet volt.”

Egy újabb időutazás a nemrég elhunyt Sir Stirling Moss emlékére, aki hatalmas örökséget hagyott maga mögött a motorsportban. A brit legenda nevére mindig emlékezni fogunk, sok év elteltével is.