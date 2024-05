Ecclestone szerint Verstappen "túl okos" ahhoz, hogy távozzon

Az elmúlt nap legizgalmasabb híre kétség kívül az volt, hogy Adrian Newey hivatalosan is bejelentette, távozni fog a Red Bull alakulatától, ezzel pedig megnyílt az út a számára, hogy a Ferrarihoz igazoljon Lewis Hamilton mellé.

A hír hallattára a legtöbben már a Red Bull bukását vizionálták, Ralf Schumacher szerint például Max Verstappen is távozni fog a bikásoktól, ám Bernie Ecclestone szerint semmi oka nincs a hollandnak így tennie, ha nyerni akar.

„Ő túl intelligens ahhoz, hogy ezt tegye” – vélekedett Ecclestone Verstappen esetleges csapatváltásáról a RacingNews365.com közlése alapján elsősorban arra utalva, hogy a Red Bull jelenleg a legjobb konstrukció. „Mit nyerne vele?”

„Butaság lenne máshová mennie” – bizonygatta a 93 éves. „Nincs olyan hely, ahová mehetne, ahol szerintem pontosan ugyanolyan kiszolgálást kapna, mint a Red Bullnál” – tette hozzá Ecclestone, aki szerint a Red Bull Verstappen minden kívánságát teljesítette.

Nagyon úgy néz ki, hogy a háromszoros bajnok számára az egyetlen valós opció a váltásra a Mercedes lehetne, ám ebben az esetben Toto Wolffnak le kellene mondania Antonelliről, aki bizonyára nem várna éveket az F1-es bemutatkozásra. Ecclestone egyelőre azonban nyugalomra int.

„Ők költenék a pénzt. A Red Bull költi a pénzt. Ismeri a Red Bullt, pontosan tudja, mit csinálnak és mit nem” – folytatta Ecclestone, aki azonban arra is rávilágított, hogy a holland talán be akarja bizonyítani a világnak, hogy egy rosszabb autóval is képes címeket nyerni.

„Szóval talán máshova szeretne menni, hogy bebizonyítsa, hogy én vagyok az, nem az autó. Ez a dolgok egy másik oldala. De hova menne? Azt hiszem, végül is a Mercedes a nyilvánvaló választás.”

Eközben Verstappen a fél szemét már Miamin tartja, ahol a véleménye szerint extrém hőséggel kell számolniuk, ami a sprintet is figyelembe véve meg fogja nehezíteni a dolgukat.