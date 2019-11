Ecclestone szerint a Mercedes és Hamilton is kiszállhat, aki nem lenne olyan jó a Ferrarinál

Az elmúlt napokban igen furcsa hírek és pletykák láttak napvilágot a sajtóban, miszerint a Mercedes 2020 után a legjobb esetben csak motorszállító maradhat. Ennek egyik első jele lehet a McLarennel kötött motorszerződés. „Vajon egy világbajnok alakulat és gyártó miért akarna magának egy közvetlen riválist?” Teszik fel sokan a kérdést a közösségi médián keresztül.

Az Auto Bild cikke arról szólt, hogy a Mercedesnek két nagy potenciális vevője lehet a csapatát illetően, akik közül Penske a RACER hasábjain keresztül szinte azonnal tagadta a hírt, és a lap hozzátette, az ő információjuk szerint a német istálló nem eladó. Bernie Ecclestone, aki hosszú éveken át volt az F1 kereskedelmi tulajdonosa és vezetője, a Daily Mail lapnak beszélt a lehetséges kiszállásról.

„Nem lennék meglepve, ha a Mercedes leállna a Forma-1-ben. Odafent változás történt, és az új emberek nem annyira lelkesek az F1 iránt, mint az idősebbek. Azt gondolhatják, hogy 7 világbajnoki címet nyertek, amit a következő év végére meg is tesznek, akkor miért maradjanak?”

Ecclestone az ideje nagy részét a brazil kávéültetvényén tölti, így bőven van ideje arra, hogy figyelje az eseményeket. A brit szerint a Mercedes esetleges kilépése tökéletes alkalom lenne Lewis Hamilton számára a befejezéshez. „Ha én lennék Lewis, akkor arra gondolnék, hogy nyerek még egy címet, majd befejezem. Ha Charles Leclerc a Ferrarinál marad, pénzt tennék a győzelmére Lewis ellen. Nem feltétlenül jobb nála, de teljesen beépült a csapatnál, és a Ferrari egy furcsa munkahely.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, gives fans a thumbs up after Qualifying

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images