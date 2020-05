Ecclestone szerint a Ferrari nélkül már egyáltalán nem lenne jó a Forma-1

A Forma-1 1950-es fennállása óta időről időre voltak válságos helyzetek. Ezen időszak alatt számtalan csapat, márka és gyártó hagyta el a kategóriát. A Ferrari azonban kivételt képez, mert minden egyes szezonban ott volt a rajtrácson.

Nehéz lenne elképzelni az olaszok nélkül a száguldó cirkuszt, de ezzel nem mindenki ért egyet, ahogyan azzal sem, hogy a sorozat ebben az esetben megszűnne létezni. Zak Brown, a McLaren első embere szerint a Forma-1 túlélné a Ferrari esetleges távozását, de nem akar erre a forgatókönyvre gondolni.

Nemrég megjelent egy olyan cikk, ami arra utalt, hogy a Ferrari távozhat, de nem sokkal később a vállalat hivatalosan is tagadta ezt. Ugyanakkor az is tény, hogy még senki sem írta alá az új Concorde Egyezményt, így a Ferrari sem.

„Úgy vélem, hogy az F1 a Ferrari nélkül már egyáltalán nem lenne jó, addig a Ferrari márkaként annyira tekintélyes, hogy elhagyhatnák a sorozatot, miközben ugyanolyan erős brand maradnak.” - idézte Bernie Ecclestone nyilatkozatát az olasz Formula Passion.

„Annak ellenére, hogy a maranellóiak már évek óta nem hódították el a világbajnoki trófeát, az utca embere arra a kérdésre, hogy ki nyert bajnokságot, kapásból azt felelné, hogy a Ferrari." Bernie Ecclestone-t az Autocar magazin arról faggatta, szerinte a Forma-1 vagy a Ferrari számít jobban?

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images