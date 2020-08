Ecclestone: Stroll örüljön annak, hogy ilyen könnyen vehetett egy csapatot, alattam a nulláról kellett volna indulnia

A Racing Pointot múlt pénteken büntették még 400,000 euróra, és 15 pontot is levontak tőlük, miután az FIA szerint a sportszabályzatot sértette meg a silverstone-i alakulat. Mivel maga technikai szabályzat szerint az autó szabályos, ezért csak egyszeri büntetést kaptak, aminek a szigorításáért fellebbezett a Renault és a Ferrari is, míg a Racing Point érthető módon továbbra is az ártatlanságát próbálja bizonyítani, ezúttal már az FIA Fellebviteli Bíróságán.

A 70. Évforduló Nagydíja előtt Lawrence Stroll, a Racing Point tulajdonosa egy igen frusztrált közleményben mondta azt, hogy a „sportszerűtlen riválisok besározzák a nevét,” és ezért „mindent meg fog tenni, hogy tisztázza magát.”

Bernie Ecclestone szerint azonban semmi oka a kanadai üzletembernek az idegességre, a csapata a szabályok szürke zónájában kalandozott, és megégette magát.

„Strollnak nem kell dühösnek lennie. A Racing Point a szabályok határait feszegette, és megfizették ennek az árát” – nyilatkozta Ecclestone az Auto Motor und Sport-nak.

Lawrence Stroll, Owner, Racing Point Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Örülhet, hogy ennyire könnyű útja volt a Forma-1-be 2 éve. Megengedték neki, hogy egy teljes csődbe ment csapatot megkapjon, az összes joggal együtt.”

„Ha én ott lettem volna, akkor ezzel a csapattal a nulláról kellett volna kezdenie a következő szezonban, amikor megváltoztatta annak a nevét.”

A Force India 2018-ban került csődeljárás alá, a tulajdonos, Vijay Mallya sorozatos pénzügyi, és jogi problémái után. A csapatot, az autókkal együtt átvehette Lawrence Stroll, de új nevezést kellett beadnia a Belga Nagydíj előtt, így 59 pontot bukott a gárda, de a szezon második felében gyűjtött pontjaikkal így is 7. lett a Racing Point.

A Racing Point annak ellenére, hogy a szezon közben lépett be a bajnokságba, az év végén megtarthatta a teljes részesedését, amihez a csapatok beleegyezése is kellett.

