Ecclestone: Sosem kerestem a lehetőségeket, azok találtak meg engem

Ecclestone legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy 89 évesen negyedszer is apa lesz, valamint természetesen továbbra is bátran elmondja a véleményét a sport jelenlegi helyzetével kapcsolatban, és idős kora sem akadályozza meg szerinte semmiben.

„Mindig is itt voltam, figyelve a lehetőségeket. Amikor adódik egy, akkor mindig szeretem megvizsgálni, megéri-e azokba fektetni, vagy sem. Sosem megyek, és keresem őket. Az emberek azt gondolják, hogy előre tervezem a dolgokat, ami marhaság. Soha nem terveztem semmit” – mondta Ecclestone az Autocar magazinnak adott interjújában.

„Ha továbbra is keményen dolgozok, akkor folyamatosan jönnek majd a lehetőségek. Ez mindig is így volt.” Azt azért talán mindenki nehezen hiszi el, hogy a világ egyik legsikeresebb üzletembere tényleg erre alapozza befektetéseit, de az őt ismerő emberek mindig elmondják, hogy elképesztő figyelme van részletekre, és még mindig nagyon gyors az észjárása.

„Nagyon gyors döntéseket hozok” – mondta Ecclestone arra a kérdése, hogy hogyan tud többet kihozni a lehetőségeiből, mint mások. „Ha hozok egy döntést, amelyről gyorsan kiderült, hogy rossz volt, akkor azonnal igyekszek kijavítani.”

Mi volt a legjobb döntés, amit valaha hoztál?

„Nos, remélem sokkal több jó döntést hoztam, mint rosszat. Ha muszáj mondanom valamit, akkor azt mondanám, amikor a vasárnapi futamok kezdésének egységes időpontot adtunk meg, hogy a TV közvetítések viszonyulni tudjanak ehhez a ritmushoz.”

„Ez felforgatta a sportot, és igen makacsnak kellett lenni ahhoz, hogy sikeresen véghez vigyük. De végül sikerült, és átalakítottuk a Forma-1-et.”

Ecclestone azt is elárulta, hogy ez nála sosem a pénzről szólt, hanem arról, hogy jó munkát végezzen.

„Mindig is erre gondoltam. Nem csak arra, hogy saját magam számára a helyes dolgot csináljam, hanem az üzleti partnereimnek is. Szeretek megegyezni. Nem tudom elképzelni azt, hogy valaha is leálljak ezzel.”

