Az idény előtt a legtöbben abban reménykedtek, hogy végre igazi csatát láthatunk majd a világbajnoki címért. A teszt alapján pedig úgy tűnt, végre teljesül sok rajongó kívánsága, mivel a Red Bull igazán erősnek tűnt, a Mercedes pedig látszólag elvesztette korábbi előnyét.

Az első négy versenyt követően viszont el lehet mondani, hogy mostanra a csillagosok egy pici előnybe kerültek a bikásokkal szemben. Portugáliában és Spanyolországban is gyorsabbak voltok a teljes versenytávot tekintve, így Verstappen nem tudott mit kezdeni velük.

„A sportnak most két versenyzője van azonos szinten, mint anno Senna és Prost esetében” – nyilatkozta Ecclestone a svájci Blicknek. A 90 éves brit is abban reménykedik, hogy a korábbi legendás párharchoz hasonlóra kerül sor idén is, bár most már kezd kicsit szkeptikus lenni.

„Sajnos ki kell, hogy ábrándítsam ennek a kiváló holland harcosnak a szurkolóit a 2021-es bajnoki reményeket illetően. Hamilton most olyan jól vezet, mint még előtte soha. Ez részben Verstappennek is köszönhető.”

„Lewis azonban hibátlan, nyugodt és intelligens. Nem vesz részt túl kockázatos csatákban, és mindig tiszteletben tartja az ellenfelét, és megadja nekik a kellő helyet a túléléshez.” A hétszeres bajnok a korábbi években sokat foglalkozott a médiában megjelenő dolgokkal. Most már viszont elképesztően fókuszáltnak tűnik, és a közösségi médiát is kevesebbet használja.

„Ettől csak erősebb lesz a pilótafülkében. Verstappen talán van olyan jó a vezetés szempontjából, de Lewisnak jobb a csapata, és ő ül a megbízhatóbb autóban is. Erre a két tényezőre pedig mindig számíthat” – vélekedett Ecclestone.

