Ecclestone nem gondolná, hogy a Ferrari csalna

A Forma-1 az idei utolsó futamára készül. A hétvégén rendezik meg az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjat, de még mindig többségében a Ferrari motorfölénye köré koncentrálódnak a dolgok. A csapat sokat nyer az egyenesekben, és ha jövőre a kanyarokban is versenyképesebb lesz, akkor igen jó esélyekkel pályázhatnak a címre.

„Ez mindig ugyanaz a történet a Forma-1-ben. Ha egy csapat gyorsabb, mint a többi, akkor azok, akik időt veszítenek, azt gyanítják, hogy a győztes csapat csal. Mindig is így volt. Nem hiszem, hogy a Ferrari csalt volna.” - hangsúlyozta Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi ura a La Gazzetta dello Sport hasábjain.

Ecclestone szerint az F1-ből hiányzik Charlie Whiting, az FIA korábbi versenyigazgatója, aki még márciusban hunyt el tragikus hirtelenséggel, közvetlen az évadnyitó Ausztrál Nagydíj előtt. A brit volt az, aki többek között az ilyen vitákat is rendezte a háttérben.

„A csapatok ugyanazt tették, mint most, de Charlie résen volt. Mindig nagyon jó volt az ilyen dolgok kezelésében.” - tette hozzá Ecclestone, aki még mindig üzletember, de az élete nagyon lelassult, mióta már nem az ő kezében van az F1.

A Red Bullnál sokkal óvatosabban fogalmaznak, mint korábban, különösen Max Verstappen, aki az Amerikai Nagydíjat követően a Ziggo Sport kérdésére csalásról beszélt. Ez igen nagy vitát váltott ki a paddockban, de a Ferrari nem tett hivatalos lépéseket, noha az FIA továbbra is szabályosnak minősíti az SF90-et.

A Red Bull holland versenyzője a Sport Bild kérdésére is csak annyit mondott, hogy már nem kommentálja a dolgot a Ferrari kapcsán, és helyette az utolsó versenyt várja, de annyit hozzátett, örül, hogy az FIA foglalkozik a különböző kérdésekkel. A szövetség több technikai direktívát is kiadott a csapatoknak a motorokról, de a Ferrari végig tagadta, hogy bármin is változtattak volna az erőforrásuk kapcsán.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a német AMuS lapnak adott interjújában: „Nagyon nehéz megérteni. A másik három motor valóban közel volt egymáshoz, addig a Ferrari egyszerűen csak kiemelkedett. Óriási volt az előny, és egy tél alatt nem lehet felzárkózni. Két versenyen azonban a Ferrari vesztett a sebességéből az egyenesekben, bármilyen okból is. Mindenkinek lehet saját véleménye.”

A Jaguar i-PACE eTROPHY második versenyén egy látványos csattanást is láthattunk. Az elektromos hajtás miatt mindent tisztán hallani. A szűk utcai pályán csak a fal lehetett a végállomás.