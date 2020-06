Ecclestone-nál talán Prost minden idők legjobbja

Örök kérdés, hogy ki minden idők legjobbja... Ez az a bizonyos kérdés, amire talán soha nem kapunk választ, mely erősen szubjektív is. Arra azonban sokkal könnyebb válaszolni, hogy kik vannak minden idők legjobbjai között.

Számtalan ilyen nevet sorolhatnánk a teljesség igénye nélkül. Ayrton Senna, Fangio, Lauda, Alain Prost, Schumacher, Ascari, Stewart, Clark... Sajnálatos módon a Forma-1 nem mindig volt ilyen biztonságos, mint manapság, így nem egy klasszist vesztettünk el túl korán.

Senna is ezen versenyzők listáján található. A brazil karrierje emiatt nem lehetett teljes, de sokan őt nevezik meg minden idők legjobbjának, még akkor is, ha például a régi nagy riválisa, Prost több címet gyűjtött, míg Schumacher hét ilyen trófeáig jutott.

Hamilton ezt a rekordot állíthatja be idén, ha legalább 8 futamot rendeznek a 2020-as szezonban. Erre szerencsére jók az esélyek, és egyes országokban kezdenek csökkenni a koronavírus fertőzöttek száma.

Bernie Ecclestone üzletemberként, a Forma-1 tulajdonosaként vált legendává. Rettentően sokat látott, és enyhe túlzással a sport 1950-es kezdete óta mindent látott, aki 1930-ban látta meg a napvilágot, így a kezdetekről is lehetnek éles emlékei.

Ron Dennis, Mclaren Chief Executive, Alain Prost, McLaren Fotó készítője: Sutton Images

Bernie az olasz Il Giornalénak arról is beszélt, hogy ki volt rá a legnagyobb hatással, és kit tart a legjobbnak. A 70 év alatt számos legendát, világbajnokot és nagy tehetséget láthatott, akik közül páran a szeme láttára vesztették életüket.

Alain Prost is még a veszélyesebb időszakban kezdte meg a pályafutását, és a francia látott olyan dolgokat, amiket soha nem akart. Ezek mind hatással voltak rá, de folytatta, és négy világbajnoki címet gyűjtött.

„Mindig is azt mondtam, hogy Prost, mert ő volt az egyik utolsó, legalábbis a korai napjaiban, aki a mai napig rendelkezésre álló összes információ nélkül vezette az autóját. Visszatérve, azt hiszem, ebbe a körbe Stirling Mosst, és Fangiót is be kell vonnunk.”

„Eltérő idők, különböző autók. Vajon ezek a srácok ma nyerhetnének? Valószínűleg nem, mert ma a vezetéshez többé-kevésbé számítógépnek kellene lenniük, és ők olyan emberek voltak, akik nem törődtek ezzel, hanem csak vezetni akartak.”