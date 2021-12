Ecclestone: „Mi mást kellett volna tennie Verstappennek?”

Bár Bernie Ecclestone többé már nem a Forma-1 tulajdonosa, viszont így is folyamatosan követi a száguldó cirkusz történéseit, így a Verstappen-Hamilton harcot is. Korábban már beszélt is arról, hogy jobban örülne Max Verstappen végső sikerének, most pedig az olasz Gazzetta dello Sportnak azt nyilatkozta, inkább egy amatőr versenyre hasonlított a szaúdi verseny, mint egy F1-es futamra:

„Még odáig is elmentek, hogy megkérdezték a versenyzőket, hogy honnan akarnak indulni a piros zászló után!” – mondta Ecclestone, aki azzal folytatta, hogy szerinte a stewardok túlságosan belefolytak a történésekbe.

Véleménye szerint Verstappen semmit nem csinált rosszul akkor, amikor megpróbálta elengedni maga mellett Hamiltont, viszont a két pilóta összeütközött – az esetért a holland 10 másodperces büntetést kapott.

„Max azt tette, amit várhattunk tőle, próbált félreállni az útból. Lewis nem mozdult, úgy tűnt, hogy nem is akarja megelőzni őt. Mi mást kellett volna tennie Maxnak?” – tette fel a kérdést a 91 éves üzletember.

„Lewisnak ki kellett volna mennie a szélárnyékból, és ő volt az, aki hátulról belement Maxba. A mai Forma-1-gyel az a probléma, hogy minden versenyen változnak a szabályok. Az egyik versenyen még át lehet menni a fehér vonalon, a másikon már nem.”

„Nonszensz, hogy az egyik futamon ugyanazért a manőverért büntetnek, amiért a másikon már nem büntetnek. Az F1 már nem az, ami korábban volt, akkoriban nem volt ennyi szabály.”

„Amikor kialudtak a lámpák, akkor egyszerűen elkezdődött a verseny” – magyarázta Ecclestone, majd azzal folytatta, mennyire hiányzik neki Charlie Whiting, valamint a versenyigazgató Michael Masit kritizálta.

„Masinak sajnos nincs annyi tapasztalata, hogy úgy vezesse a versenyeket, ahogyan kellene. Charlie egész életében ebben a környezetben volt, és mindenkit személyesen ismert, ezt a bennfentesek is tudták.”

„Ő igyekezett transzparenssé és egyszerűvé tenni a dolgokat, jelenleg pedig ez a két dolog hiányzik” – fogalmazott Ecclestone az év utolsó futama előtt.

