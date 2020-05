Ecclestone még a 8 F1-es futam megrendezését sem látja maga előtt idén

A Forma-1 is csak vár és vár a koronavírus miatt. A Liberty Media pár hete azt mondta, 15-18 futamot rendezne a 2020-as szezonban. Azóta sok új verzió látott napvilágot, köztük azzal, hogy az évadzárót januárban vagy februárban tartsák meg.

Jelen állás szerint Kanada lenne a következő helyszín, ahol meg lehetne tartani az évadnyitót, de úgy tűnik, hogy Montreal is halaszthat, és az utána lévő futamok is veszélyben lehetnek. Szép lassan eljuthatunk arra a pontra, hogy a június és július hónap is erősen kérdésessé váljon.

Bernie Ecclestone-t arról is megkérdezték, hogy lát-e esélyt a visszatérésére a Forma-1-ben, hiszen pár éve eladta a részvényeit a Liberty Mediának. A még mindig aktív 89 éves üzletember talán nem zárna ki egy ilyen verziót, de sok esély nincs rá.

„Nem, nem hiszem. Nem hiszem, hogy a Liberty el szeretné adni ezt.” - fogalmazott a brit milliárdos. „Soha senki nem mondta azt, hogy el akarják adni, így azt feltételezem, hogy nincs erről szó.” - Ecclestone a BBC Radiónak.

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Ecclestone kitart azon véleménye mellett, hogy le kellene fújni az idei bajnokságot. „Millió dolog van a háttérben. Azt mondtam, hogy le kellene állítani a bajnokságot idén, és azt jövőre újrakezdeni. Lehetetlen megrendezni azt a mennyiséget, ami alapján az világbajnokság lenne.”

A szabályok értelmében 10 verseny alatt is világbajnokság maradna a Forma-1, de jelenleg még az is kérdés, hogy mikor állhat először rajthoz a mezőny. A zárt kapus versenyek is opciót jelenthetnek, bár az gazdasági szinten újabb károkat okozhatna.

„Ha jól emlékszem, akkor 8 versenyre lenne szükség ehhez, és nem látom magam előtt, hogy ez megvalósuljon. Tegyük fel, hogy létrejöhet egy megállapodás a szervezőkkel, és azt mondják, lehetséges a zárt kapus verseny és valamilyen pénzügyi megállapodást kötne velük, hogy ezt megtehessék. Ezután pedig azon kezdhetnél el aggódni, hogy minden csapat részt venne-e ezeken a futamokon.”

„Lehetséges, hogy azt mondják, „nézzük meg.” Nem jó dolog, ha valaki erre sok pénzt tesz fel, és mindent ráfordít, majd a csapatok közlik, ők megmondták, nem tudják megerősíteni a részvételüket, és később közlik a döntésüket. Akkor már túl késő, szóval nehéz a helyzet.”

