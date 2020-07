Ecclestone: le akartak tartóztatni, amiért segítettem egy fekete férfinak

Nagy port kavart az, amikor Bernie Ecclestone a CNN-nek adott interjújában kijelentette, hogy a „színesbőrűek néha rasszistábbak, mint a fehérek,” a kijelentéseitől az F1 is elhatárolta magát.

A brit világbajnok korábban azt mondta Ecclestone-ról, hogy „tanulatlan” – Ecclestone erre a vádra is válaszolt.

„Lewis kezdhetne azzal, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a csapatok által alkalmazott nem fehér emberek is ugyanolyan lehetőségeket kapnak” – mondta Ecclestone, számolt be a Daily Mail.

„Lewis, azt mondod, hogy műveletlen, és ignoráns vagyok. Ugyanaz a végzettségem van, mint neked, de én iskolában a legutóbbi háború alatt voltam, nem mindig a legjobb körülmények között.”

„Szerencsés vagy, mert ha rendes oktatásom lett volna, akkor lehet, hogy a Forma-1 nem olyan lenne, amiből te is profitálni tudtál. Én is jól meg tudtam keresni a magam kenyerét belőle, de én már azelőtt is pénzt kerestem, hogy a Forma-1-ben lettem volna.”

Bernie Ecclestone és Gordon Murray Fotó készítője: Motorsport Images

„Amikor majd még egy bajnokságot nyersz, azt a tehetségednek köszönheted, és annak, hogy jókor voltál a jó helyen. Mint minden sikeres ember, keményen dolgoztál, egy kis szerencsével, de különleges pilóta és különleges ember vagy.”

„Ne a bőrszínedre, hanem az elmédre koncentrálj. Mindnyájan emberek vagyunk, ugyanazokkal a célokkal, ugyanúgy is kell gondolkoznunk, ne irigyelj másokat, mindenkinek van valamije, amiben különbözik másoktól.”

„Az érzéseimről a színesbőrűek felé csak azt tudom elmondani, hogy az F1-gyet azért vittem el Dél-Afrikából, mert egy fehér ember megölt egy fekete újságírót a véleménye miatt.”

Ecclestone felelevenített még egy történetet, amikor nyíltán kiállt egy hátrányos megkülönböztetést ért férfi mellett.

„Az egyik versenyhétvégén kaptam egy autót sofőrrel, Jochen Rindttel utaztam a pályára. Egy fekete férfi sétált az út szélén, amikor a fehér sofőr lehúzta az ablakot, és egy bottal megütötte a férfit, és arra utasította, hogy az út mellett sétáljon (járdák nem voltak.)

„Ráordítottam a sofőrre, hogy álljon meg. Jochen és én kiraktuk a sofőrt, és elvittük addig újdonsült barátunkat, ahol már biztonságos volt neki kiszállnia. Le akart tartóztatni a rendőrség. Elmagyaráztam nekik is az élet tényeit, amit persze nem akartak megérteni, ez volt a helyzet.”

„Sok ilyen összeütközésem volt még, az élet nem igazságos, ezért is kell tanítanunk a fiatalabb generációt.”

Ajánlott videó: