Ecclestone: éhező gyerekből milliárdos F1-tulajdonos

Az kétségtelen, hogy Bernie Ecclestone volt az egyik legfontosabb személy a Forma-1-ben a 20. és a 21. században. A brit üzletember érte el, hogy a balesetek miatt rosszhírű sorozat multimillió dolláros üzletté váljon. Tulajdonképpen neki köszönhető az a Forma-1, amit ma ismerünk, hiába nem ő hozta létre a sportot.

Később más bajnokságok próbálták másolni Ecclestone taktikáit több-kevesebb sikerrel. Ecclestone nem hezitált, amikor arról volt szó, hogy egy változtatás izgalmasabbá teheti az F1-et, vagy több pénzt termelhet, így ha szükségesnek látta, évente változtatott a szabályokon.

Ecclestone egy szegény családba született Londonban, és pénzt kellett keresnie ahhoz, hogy ne éhezzen. Már az iskolás éveiben megmutatta az „üzleti érzékét”, amikor egy helyi péktől süteményeket vett, amit eladott a társainak.

Emiatt viszont nem volt túl jó a reputációja az iskolában, és az alacsony termete miatt csúfolták is – felnőttkorára is csak 159 cm magasra nőtt. A tanulmányai nem igazán kötötték le Ecclestone-t, és nem rejti véka alá azt, hogy életében még egy könyvet sem olvasott el.

Édesapja egyik leckéje viszont örökre beleivódott: „Ne pazarolj, de mindig vedd meg a lehető legjobbat abból, amit megengedhetsz magadnak.”

A fiatal Ecclestone versenyzőként is kipróbálta magát. Először a motorversenyzéssel próbálkozott, de a számos balesete után autókra váltott. De hamar úgy döntött, hogy inkább az üzleti élet felé fordult, így egy pajtát az üzletévé alakított, a kereskedést pedig motorokkal kezdte. Ez pedig annyira jól ment neki, hogy a nagyobb profit reményében autókereskedésre váltott.

1958-ban aztán elkezdett versenyekre járni, mivel egy barátja, Stuart Lewis-Evans kereskedelmi ügynöke lett. Viszont Lewis-Evans egy balesetben életét vesztette, ezután pedig Ecclestone visszatért az autókereskedéshez.

1965-ben aztán újra bekerült a versenyzés világába, miután a barátja, Jochen Rindt tanácsadója lett. Aztán 1970-ben Rindt is egy versenypályán történt baleset következtében hunyt el (és ő lett az F1 történetének egyetlen posztumusz világbajnoka). Ecclestone folytatta a részvételét a Forma-1-ben, viszont ígéretet tett magának, hogy soha többé nem kerül baráti kapcsolatba egy versenyzővel sem.

Sebastian Vettel, Ferrari and Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 in the Ferrari garage

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images