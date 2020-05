Ecclestone a Liberty Media revolúciójáról: „Csak a logót cserélték ki”

Évtizedeken át Bernie Ecclestone irányította a Forma-1-et. A brit milliárdos egy egyszerű üzletemberből lett a világ egyik legjobbja, és nem túlzás azt állítani, hogy legendává vált, a neve összeforrt a kategóriával.

Ecclestone a hosszú regnálása ideje alatt számos nagy üzletet kötött, és valahogy mindig megoldotta, hogy az F1 életben maradjon, még akkor is, amikor hirtelen több gyártó is elhagyta a kategóriát a nagy gazdasági válság közepette.

Mint mindennek, ennek a történetnek is vége lett, amikor Ecclestone úgy döntött, hogy megválik a részvényeitől. Ezzel átadta az irányítást a Liberty Mediának, akik hatalmas, átfogó tervekkel érkeztek meg az F1-be.

Az amerikai vezetőség azonnal megkezdte a modernizálást, a reformok bevezetését. Teljesen más kommunikációt folytatnak a rajongókkal, és nyitnak az újdonságok felé. Ezzel együtt újabb és újabb helyszíneknek adnak lehetőséget a naptár bővítésével.

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, with his wife Fabiana

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images