Ecclestone: a Forma-1 sokat köszönhet Max Verstappennek

A vélemények többsége szerint a holland nem viselkedett igazi csapatjátékosként egy olyan futamon, amely számára már teljesen tét nélküli volt, miközben Sergio Perez elképesztően szoros csatát vív Charles Leclerc-rel a bajnoki második helyért.

A Forma-1 korábbi vezetője, Bernie Ecclestone is megszólalt az üggyel kapcsolatban, de nem foglalt egyértelműen állást, ugyanakkor kijelentette, a száguldó cirkusz sokat köszönhet Verstappennek, így némileg jogtalannak tartja az ellene indított támadásokat.

„Max egy versenyző, azt teszi, amit tennie kell: egyszerűen csak versenyez. A szurkolók régóta szeretnének egy ilyen embert látni a Forma-1-ben“ - nyilatkozta az üzletember a holland De Telegraaf című lapnak.

Ecclestone azt is kiemelte, Verstappen sikereinek köszönhetően tért vissza a széria Zandvoortba, és hollandok ezrei követik a világ minden tájára. Arról is meg van győződve, hogy a Verstappen-korszak még csak most kezdődött el az F1-ben.

„Persze, minden az autójától függ, de nem látom, miért ne nyerhetne újabb címeket a következő években. Hogy megdönti-e valaha Schumacher és Hamilton vb-rekordját? Ki tudja. Remélem, hogy így lesz“ - zárta Ecclestone.

