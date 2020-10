Ebben jobb Horner szerint Verstappen, mint Vettel, Ricciardo és Webber

Mára már vélhetően senki sem kérdőjelezi meg a 23 éves holland tehetségét és tempóját, ami már F1-be érkezése óta megfigyelhető. 2015-ben Max Verstappen az F1 történelmének legfiatalabb versenyzőjévé avanzsált.

Verstappen teljesítményét sokan magasztalták már, jelenlegi főnöke mostani szavai azonban ezek közül is kiemelkednek.

„Az évek során olyan nagyszerű versenyzőkkel dolgoztunk együtt, mint Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo vagy Mark Webber. Mindannyian éhesek voltak a sikerre” – kezdte Horner.

„Nem láttam azonban még olyat, aki annyira vágyik a sikerre, mint Verstappen” – tette hozzá.

„Senkitől nem ijedhetsz meg. Minden körülmények között hinned kell a saját képességeidben és vágyaidban.”

„Mindennél jobban kell akarnod a sikert, és pont ez az érdekes Verstappenben. Még szinte kamasz, de hihetetlenül ambíciózus."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, with Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and hormn, in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images