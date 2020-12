Ebben a szettben érkezett meg Lewis Hamilton az abu-dhabi paddockba

Lewis Hamilton a Bahreini Nagydíjat követő kedden jelentette be, hogy ő is elkapta a koronavírust, így nem versenyezhetett a bahreini külső vonalvezetésen, ahol a Williams pilótája, George Russell helyettesítette.

Hamiltonnak ahhoz, hogy most hétvégén rajthoz állhasson, 4 negatív tesztet is kellett adnia, mivel Abu-Dhabiban minden korábbinál szigorúbban veszik az F1 saját kis bioszféráját. A negatív tesztek mellett még az érkezése után a tegnapi napot is izolációban kellett töltenie, így a sajtónapon még George Russell helyettesítette.

Hamilton nem reggel meg is érkezett a paddockba, méghozzá ismét egy nagyon látványos, fekete-fehér szettben. Bőven lesz munkája a brit világbajnoknak az első szabadedzésen, hiszen Toto Wolff elmondása szerint nagyon megszenvedte a koronavírust.

Hamilton továbbra sem hosszabbított még 2021-re, azonban Russell tegnap már úgy nyilatkozott, hogy szinte biztosan marad az eredeti szerződése szerint a Williamsben, így valószínűsíthető, hogy már csak idő kérdése Hamilton és a Mercedes megállapodása.

Ajánlott videó: