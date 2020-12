Ebben a sisakban versenyzett volna Romain Grosjean Abu-Dhabiban, az utolsó Forma-1-es versenyén

Továbbra sem tudni, hogy mikor, és milyen sorozatban ülhet ismét autóba majd Romain Grosjean, a Haastól a szezon végén távozó francia pilóta, miután 34 évesen már végleg elbúszózott a sorozattól.

Grosjean a bahreini horrorbalesetét követően még mindenképpen szeretne egy privát Forma-1-es tesztet, ahol méltóan elbúcsúzik a sporttól, miután Abu-Dhabiban ez nem sikerült neki.

A francia pilóta pedig egy különleges sisakkal is készült, amit most be is mutatott az Instagram oldalán, azt pedig a 3 gyermeke, Sacha, Simon, és Camille készítette az utolsó futamára.

Grosjean hozzátette, hogy ennél szebb sisakot nem is kívánhatna, és elmondta, hogy ahhoz túl szép, hogy kihasználatlanul otthon maradjon. A Haas sajnos nem tudja megrendezni Grosjean tesztjét, de a Mercedes továbbra is komolyan gondolja, hogy megadják neki ezt a lehetőséget.

Az is kérdéses, hogy Grosjean hol folytatja a pályafutását. Az oválpályákat eddig sem kedvelte, a balesetét követően pedig azt mondta, nem szívesen ülne be ismét egy Halo nélküli autóba, így az IndyCar lehet, hogy elúszik. A Peugeot WEC programja is szimpatikus neki, azonban a francia márka kocsija csak 2022-ben indul a bajnokságban.

