Dzsidda „elképesztő” ütemben halad, hogy elkészüljenek a decemberi határidőre

Öt hét múlva már kezdetét fogja venni az első szabadedzés a dzsiddai városi aszfaltcsíkon. A projektet a Tilke Engineeringre bízták, részben azért is, mert nekik van már tapasztalatuk a rövid határidő alatt elvégzendő munkákban.

Őket még a bahreini központú MRK 1 Consulting nevű cég segíti, akik már dolgoztak korábban Tilkéékkel. Az MRK 1 ügyvezető igazgatója, Mark Hughes a RaceFansnek beszélt arról, hogy a nyolchónapos határidő az egyik legrövidebb, amellyel eddig szembesültek.

„Az én tapasztalataim szerint, valamint a különböző projekteken való munka alapján elmondhatom, hogy a bahreini létesítményt 16, míg az abu dhabi pályát 18 hónap alatt építették meg. Ott volt még a thaiföldi pálya is: ott az alapkőletétel és az első futam között csak 12 hónap telt el, és az is egy Tilke-projekt volt.”

„Az ő tapasztalatuk a gyors pályaépítésben eléggé lenyűgöző” – mondta Hughes. A Dzsiddában tapasztalható munkatempót pedig kivételesnek nevezte. Utoljára három héttel ezelőtt járt a helyszínen, de persze folyamatosan tudatják vele, hogy hogyan haladnak a munkálatok. „Szinte már egy csodával ér fel, hogy mit tudtak elérni az utóbbi hetekben.”

Emellett természetesen az FIA versenyigazgatója, Michael Masi, valamint az F1 képviselői is rendszeresen látogatják a helyszínt, hogy lássák, hogyan alakul a pálya építése. „A Forma–1 is gyakran veszi szemügyre, Ross Brawn csapatából már többen is voltak ott az utóbbi hónapokban.”

„A terv az, hogy a futamot megtartják december 5-én, és szerintem ez meg is fog történni. Abból, amit láttam, kétségem sincs afelől, hogy így lesz.” Ettől függetlenül Hughes azért elismerte, hogy megépíteni egy pályát nyolc hónap alatt így is „komoly feladat”.

„Az építkezés április elején vette kezdetét Dzsiddában, a verseny pedig decemberben lesz, ez tehát egy jelentősen összetömörített időintervallum.” Az érdekes dolog a Szaúd-arábiai Nagydíjban még az, hogy az első verseny után néhány hónappal már jön is a második.

Mivel pedig egy városi aszfaltcsíkról beszélünk, ezért az előkészületek sok időt vesznek igénybe. Ez pedig azt jelenti, hogy a két viadal között nem fogják újra megnyitni a lezárt utakat, és nem fogják szétszerelni a berendezéseket sem.

„A hatóságok úgy döntöttek, hogy mindent a helyén hagynak a decemberi első futam és a második viadal között, aminek teljes mértékben van értelme, mivel költséges is lenne mindent elvinni, majd megint visszahozni. Szinte egyből azután lehetne megint építkezni, hogy vége lett az első versenynek” – magyarázta Hughes a jelenlegi és a jövőbeli helyzetről.

