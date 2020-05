Dupla-nagydíjjal kezdődhet a 2020-as F1-es szezon, de csak Ausztriában?

Mint arról korábban már beszámoltunk, hamarosan Kanadának is bejelentést kell tennie, hiszen sürgeti őket az idő az utcai pálya előkészületei miatt. Eddig sem volt túl sok esély arra, hogy Montreal megrendezze a nagydíját az eredeti időpontjában, és ha ők is halasztást kapnak, legkésőbb október végéig várhatnak, mert utána az időjárás már nem teszi lehetővé a Forma-1 fogadását.

Még több F1 hír: Hivatalos: Újabb két MotoGP futamot halasztottak el a koronavírus-járvány miatt

Több esetben az utazási és szállítási korlátozások jelenthetnek gondot. A Forma-1 vezetői pedig már komolyan fontolóra vették a zárt kapus nagydíjakat, tehát a versenyeket üres lelátók előtt bonyolítanák le.

Alexander Wurz, a korábbi F1-es pilóta szerint a királykategória az egyik első olyan sportág lehet, mely újraindulhat, mivel egyéni sportról beszélünk. Az osztrák azonban egyértelművé tette, több fontos kitételnek is meg kellene felelniük ahhoz, hogy mindez megvalósuljon.

A német Auto Motor und Sport arról ír, hogy a szezonnyitó várható helyszíne nem Kanada és nem is Franciaország, hanem Ausztria. Az osztrákoknál javult a helyzet, ami pozitív hír lehet a nagydíj megrendezése kapcsán is.

Man hole cover with Montreal branding Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Az AMuS információi szerint hamarosan bejelentik a montreali futam elhalasztását. Monacót kivéve, Kanada a többi futamhoz hasonlóan egy határozatlan időre szóló halasztást fog kapni. Március közepe óta az országba például csak kanadaiak vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezők léphetnek be. A tisztviselők nem hiszik, hogy a versenyt meg lehet rendezni június közepén.

Franciaország lehet a soron következő, mely egy hasonló halasztásban részesülhet. Az ország déli részén szigorú tilalmak léptek érvénybe, így gyakorlatilag a normális hétköznapok megszűntek létezni.

A szervezőknek még mindig van némi reménye, és a lap információi szerint a végső döntés meghozatala előtt megvárják, hogy törlik-e a Tour de France kerékpárversenyt, ami ugyancsak június végén lenne. Ha nem, akkor a Francia Nagydíjra is lehet esély.

Esélyesebb lehet a Francia Nagydíj után következő Osztrák GP, ahol július első hetében fogadnák a mezőnyt. Az F1-ért felelős emberek annyira magabiztosak a hétvégében, hogy a színfalak mögött már megbeszéléseket tartanak arról, hogy két futamot rendezzenek a neves pályán.

Paul Ricard Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Annak érdekében, hogy ne kockáztassák meg a televíziós bevételek csökkenését, a jogtulajdonsoknak legalább 15 nagydíjat kellene megrendezniük. A dupla eseményekkel ez viszonylag gyorsan és egyszerűen megvalósítható lenne, miközben a csapatoknak sem lenne plusz költsége az utaztatásokkal, és a szállításokkal. A Pirelli azonban azt mondta, egyes helyszíneken a 3000 gumi tárolása gyakorlatilag lehetetlen lenne.

Spielberget az is segítené, hogy a versenyt egy 2 hete szünet követné az eredeti naptárban a Brit Nagydíj előtt. A második futam így mondhatni könnyen beiktatható lenne. A britek már kijelentették, hogy hajlandóak lennének két egymást követő futamot is megrendezni, valamint arra is nyitottak, hogy az egyik futamot fordított vonalvezetéssel rendezzék meg.

Ez az ötlet azonban nehezen kivitelezhető, mivel a pálya az FIA eredeti homologizációja szerint lett kialakítva a biztonsági zónákkal. Ellenkező esetben a bukótereket módosítani kellene, ami újabb költségekkel járhat, és nem biztos, hogy az megoldható ebben a helyzetben. Franciaországban azonban nagyon is lehetséges lenne az eltérő vonalvezetés használata, mivel a pályát eredetileg is úgy alakították ki.

Ajánlott videó: