A Bild 2020-as F1-es naptárja: Dupla-futam a Magyar Nagydíjon? Monza, Zandvoort és Spa kiesik?

A hu.motorsport.com nemrég számolhatott be egy potenciális 2020-as F1-es naptárról. A német Bild is megtette ugyanezt, de ebben a verzióban nem szerepel Spa, Monza és Zandvoort sem, amit azt jelentené, hogy idén nem kerül megrendezésre a Belga, az Olasz és a Holland Nagydíj. A hollandok a 80-as évek közepe után térnének vissza az átalakított Zandvoorttal.

Egyelőre az tűnik biztos pontnak, hogy Ausztria valóban megrendezheti az évadnyitót, de csak zárt kapuk mögött. Hivatalosan azonban még egyik versenyt sem jelentette be a Liberty Media az új, teljesen átalakított naptárjában.

Chase Carey, az F1 első embere azt mondta, továbbra is tartják a tervet, és 15-18 futamot rendeznének meg idén a kategóriában, decemberi évadzáróval, ami természetesen Abu Dhabiban lenne az elmúlt évekhez hasonlóan

A Bild naptára három dupla-futamot is tartalmaz Ausztriával, Angliával és Magyarországgal, ami azt jelentené, hogy a Hungaroring is történelmet írhatna. Az olasz FormulaPassion is bemutatta ezt a bizonyos naptárat, aminek az első három helyszíne két versenyt tartana.

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Mindez azt is jelentené, hogy rövid idő leforgása alatt 6 versenyt rendeznének meg az F1-ben. Hasonlóra még nem volt példa, de a vírushelyzet minden forgatókönyvet átírt, és az opciók között szerepel a rövidített hétvége is, ami azt jelentené, hogy kimaradna a pénteki edzésnap.

Az azonban érdekes, hogy a naptár nem tartalmazza a belga, az olasz és a holland pályát sem. Mindhárom helyszín kiesése szomorú lenne, de természetesen 2021-ben visszatérhetnének, miután érvényes kontraktussal rendelkeznek.

A Bild naptára szerint a magyar dupla-futamok után lenne némi szünet, és Bakuban folytatódhatna a körözgetés szeptemberben. Abban a hónapban rendeznék meg az Azeri, a Szingapúri és az Orosz Nagydíjat.

Októberben is három versenyt kapnánk Kínával, Japánnal, valamint Amerikával. Ugyanez lenne a helyzet novemberben is. Mexikót közvetlen Brazília váltaná, majd egy rövid szünet után a mezőny már az újonc Vietnamban lenne.

A német verzió alapján Abu Dhabi nem pár nappal karácsony előtt rendezné meg az évadzárót decemberben, hanem 13-án Bahrein előtt, mely eredetileg a szezon első felében kapott volna helyet a kalendárban.

Július 5. Osztrák Nagydíj 12. Osztrák Nagydíj 2 26. Brit Nagydíj Augusztus 2. Brit Nagydíj 2 16. Magyar Nagydíj 18. Magyar Nagydíj 2 Szeptember 6. Azeri Nagydíj 20. Szingapúri Nagydíj 27. Orosz Nagydíj Október 4. Kínai Nagydíj 11. Japán Nagydíj 25. Amerikai Nagydíj November 1. Mexikói Nagydíj 8. Brazil Nagydíj 22. Vietnami Nagydíj December 6. Bahreini Nagydíj 13. Abu Dhabi Nagydíj

