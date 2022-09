Drugovich Silverstone-ban egy lehetséges 2022-es F1-es debütálásra készül

A brazilt az idei szezon előtt nem tartották esélyesnek egy következő évi Forma-1-es ülésre. A 22 éves versenyzőt nem kötötte semmilyen kapcsolat F1-es csapathoz, és harmadik szezonját kezdte a Forma-2-ben. Ennek ellenére szezonja, amelyben egy futammal a vége előtt megnyerte a bajnoki címet, sok csapatot lenyűgözött.

Az Aston Martin le is csapott rá. A brazil 2023-ban az Aston Martin tartalékpilótája lesz - jelenleg Nico Hulkenberg az -, és az új képzési programban is részt vesz majd. Sőt, Lawrence Stroll a Red Bull Racing, a Ferrari, a Mercedes és az Alpine példáját követve saját juniorcsapatot is szeretne.

A brit alakulat a Twitteren elárulta, hogy Drugovich már túl van az első gyári napon Silverstone-ban. Az F2-es bajnok a szimulátoron tett meg köröket, és az F1-es ülését is elkészíttette. A csapat az posztban jelzi, hogy az ülést az idei szezon későbbi szakaszára készítették, így elég nagy esély van arra, hogy Drugovich már 2022-ben bemutatkozhat az F1-ben egy szabadedzésen.

