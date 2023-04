Drugovich az Aston Martint tesztelte, de nem ment minden a tervek szerint

Felipe Drugovich 2022-ben domináns teljesítménnyel nyerte meg a Forma-2-es bajnokságot. F1-es ülést nem tudott szerezni, viszont az Aston Martin lecsapott a brazil pilótára, ahol a tartalékversenyzői szerepkört tölti be, és a bahreini teszteken is részt vett Lance Stroll sérülése miatt.

A 22 éves pilóta tegnap Silverstone-ban tesztelhette az Aston Martin 2021-es kocsiját, az AMR21-et, viszont nem alakult minden a tervek szerint: az F2-es bajnok elmondása szerint az időjárás és az autó problémái is megnehezítették a dolgát:

„Ez egy jó tesztnap volt, tudtam futni néhány gyorskört. Volt néhány gondunk is, főleg az időjárás miatt, de a kocsival is volt pár gond, ami nem ideális, de ez van. A végén is tudtam futni néhány kört, ami jó dolog” – mondta Drugovich a lenti videóban.