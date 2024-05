Drasztikus lépésekre készül az Alpine a pilótáik monacói balesete után

Miközben a többség az őrületes, Magnussent, Perezt és Hülkenberget magában foglaló rajtbalesetre figyelt, – videó itt! – addig az Alpine két versenyzője is összeütközött egymással.

Az alagút előtt vetődött be Ocon Gasly mellé, az autója pedig a levegőbe is emelkedett. Mindkét kocsi megsérült, Oconé pedig olyannyira, hogy fel is kellett adnia a versenyt, és 10 másodperces büntetést kapott a balesetért, amit a kiesése miatt egy 5 rajthelyes büntetésre váltották át a Kanadai Nagydíjra.

A csapatfőnök Bruno Famin pedig a Canal+-nak adott interjúban akadt ki, és ő is Ocont nevezte meg felelősnek a történtek miatt:

„Rengeteg sérülés van az autón. A bal hátsó felfüggesztés elhajlott, a sebességváltó burkolata megsérült. Az egész váltót ki kell cserélnünk, ami hatalmas munka. Szomorú egy ilyen eset, pont ilyen nem szeretnénk látni.”

„Esteban bevetődése teljesen helytelen volt, pont ezt nem akarjuk látni, és le fogjuk vonni a következtetéseket az esetből” – fogalmazott dühösen Famin.

A riporter azon felvetésére pedig, hogy a csapatfőnöknek jobb dolga is van annál, mint hogy a versenyzői gyerekes rivalizálását kezelje, Famin így válaszolt: „Pontosan, éppen ezért drasztikus lépéseket fogunk tenni.”