Dráma az RB-nél a Bahreini Nagydíj levezető körében

A Bahreini Nagydíj utolsó szakaszában a tavaly még AlphaTauri néven induló RB úgy döntött, csapatutasítást alkalmaz, és megkérte a kemény gumikon közlekedő Cunoda Júkit arra, hogy engedje el maga mellett a lágyakon érkező Daniel Ricciardót.

Miután többször is megkérték erre, Cunoda engedelmeskedett, és bár Ricciardo sem tudta megelőzni Magnussent a 12. helyért, az ausztrál és a japán közötti sorrend nem változott, így Ricciardo kezdett jobb eredménnyel.

Cunoda nem viselte jól a helycserét, már a futam alatt azt mondta, hogy Ricciardo egyáltalán nem gyors, az F1TV-n elérhető belső kamerás felvételekből pedig látni lehetett, hogy a japán pilóta a levezető körön bevetődött Ricciardo elé, amely alapján arra gyanakodhatunk, maradt még benne frusztráltság.

Mint ismert, az RB mindkét pilótájának 2024 végén jár le a szerződése, azt pedig nehéz elképzelni, hogy az ausztrál és a japán is a csapatnál marad 2025-re – izgalmas harcra lehet kilátás kettejük között, miközben Pereznek is 2024 végén jár le a kontraktusa, így akár a Red Bull ülését is megcélozhatják.

