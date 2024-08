Doohan: „Nehéz volt elfogadni”, hogy az Alpine Sainzot akarja

A Ferrari jelenlegi pilótája hosszú időn át sakkban tartotta a pilótapiacot, hiszen azon gondolkozott, melyik istálló kínálja számára a legjobb lehetőségeket a következő évekre. Az asztalán hevert az Audi, az Alpine és a Williams ajánlata is, ő pedig végül utóbbi alakulat mellett döntött, ami némi meglepetésnek is tekinthető.

Mindez azonban megnyitotta az utat Doohan előtt, aki az Alpine tartalékosaként tevékenykedik már jó ideje, miközben számtalan órát töltött a szimulátorban, tesztelt korábbi autókkal, és a versenyhétvégék alatt is segíti a franciák munkáját.

Amikor a Sky Sports F1 a bejelentése kapcsán interjút készített vele, a fiatal ausztrál elmondta, nagyon örült, amikor kiderült, hogy Sainz végül a Williams mellett tette le a voksát, mert eleinte nehezen tudta elfogadni, hogy nem ő az első számú jelölt a csapat megüresedő ülésére.

„Nehéz volt elfogadni, hogy a jövőmet valaki másnak a döntése határozza meg. Ettől persze még magától értetődő volt, hiszen bármely középmezőnybe tartozó istálló leigazolná Carlos Sainzot a sok tapasztalata, a futamgyőztes tapasztalata és az eladhatósága miatt.”

„Ugyanakkor magabiztos vagyok annak kapcsán, ahol most a csapattal tartok, és hiszem, hogy megfelelő döntést hozták velem. Remélem, én is hozzájárulhatok azokhoz a lépésekhez és változásokhoz, melyeket most eszközölünk annak érdekében, hogy eljussunk oda, ahová szeretnénk.”

Doohan most már tehát megnyugodhat, de azt is elismerte, kockázatos volt tőle a döntés, hogy idén nem versenyez egyetlen sorozatban sem, miközben a többi lehetséges jelölt, Csou Kuan-jü, Valtteri Bottas vagy például Mick Schumacher mind megmutathatták, mit tudnak.

„Az idény első negyedét követően tudtam, hogy versengés lesz [az ülésért], egy nyulat kellett kergetnem, egy lehetőséget. Nem volt megadott feladat. Nyilván sok másik pilóta volt még szerződés nélkül, sok minden zajlott a háttérben, szóval nagyon türelmesnek kellett lennem, és maximalizálnom kellett minden lehetőséget, amikor autóba ülhettem.”

„Hálás vagyok azért, hogy ez a türelem kifizetődött, akárcsak az, hogy nem versenyeztem, mert ez is kockázatot jelentett, de talán ha nem így döntök, akkor ez az egész meg sem történt volna” – mondta zárásként Doohan.

