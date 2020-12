Döntöttek a versenybírák Russell ügyében is!

George Russell élete első futamgyőzelme felé tartott, amikor a Williamsnél őt helyettesítő Jack Aitken a célegyenesbe fordulva megpördült és a falnak vágta az autót, ezzel törmeléket szórva az aszfaltra és előidézve egy biztoinsági autós fázist.

A Mercedes úgy döntött, mindkét autóját kihozza új gumikért, ám a garázsból egy meghibásodott rádió miatt csak Valtteri Bottas gumijait hozták ki és azokat tették fel Russell kocsijára, ezt pedig már csak akkor vették észre, amikor Bottas volt a soros.

Russellnek emiatt újra ki kellett állnia, később pedig egy defekt is akadályozta, végül kilencedik lett, de a versenybírák a rossz kerék feltétele miatt kivizsgálták az esetét. Legrosszabb esetben ki is zárhatták volna, de végül úgy döntöttek, csak egy húszezer eurós pénzbüntetést kap a csapat.

Hogy miért, arról az FIA közleménye így rendelkezik: „Ez egyértelműen szabálysértés és normál esetben akár diszkvalifikálással is büntethető lenne, azonban a már említett rádiós hiba mellett további enyhítő körülmények is vannak. Először is, a csapat egy körön belül jóvá tette a kihágást, azaz Russell újra kiált, amivel tovább esett a tabellán.”

„Másodszor, Bottas kiállása füstbe ment, amikor a csapat rájött, hogy a neki szánt kerekek Russellen vannak, így hatalmas késés után azzal a szettel küldték vissza a pályára, amivel bejött a bokszba. Ennek jelentős ráhatása volt Bottas végső helyezésére.”

„Harmadszor, bár erre a fajta kihágásra nem vonatkozik az a három kör türelmi idő, amely a 24.4/b cikkely második paragrafusában olvasható (amely jelenleg csak a különböző keverékű gumik egyidejű használatát tiltja), hasonló természetűnek ítéltük.”

„A megfelelő gumik feltételének felelőssége azonban továbbra is a csapatot terheli, így valamilyen büntetést szükségesnek tekintettünk. Az FIA-nak ezen precedens alapján a versenyszabályzat 24.4/b cikkelyének átgondolását ajánljuk, hogy ezt a fajta szabálysértést is magába vonja, ilyen ugyanis még nem történt a Forma-1-ben.”

