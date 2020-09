Döntött az FIA Hamilton ügyében

Az FIA ugyan úgy döntött, nem indít vizsgálatot Hamilton ellen politikai véleménynyilvánítás címén, a szövetség a közeljövőben a versenyzők által közvetíthető üzenetek tisztázást kezdeményezi.

Hétfőn láttak napvilágot azok a hírek, melyek szerint Lewis Hamilton megégetheti magát amiatt, hogy a vasárnapi Toszkán Nagydíjon 'Arrest the cops who killed Breonna Taylor' - Tartóztassák le a rendőröket, akik megölték Breonna Taylort feliratú pólóban vett részt a futam előtti eseményen, és a pódiumceremónián is.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his trophy, and Alex Albon, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

A történet előzménye, hogy a 26 éves fekete egészségügyi dolgozó, Breonna Taylor márciusban egy rendőri intézkedés során életét vesztette Louisville-i otthonában.

Hamilton az elmúlt hónapok eseményei kapcsán többször hangoztatta, mennyire megviselik a világban jelen lévő igazságtalanságok. Különböző felületeken, elsősorban a közösségi médián ezért arra törekszik, hogy rasszizmus elleni üzenetei minél több emberhez eljussanak.

A Sky Sport értesülései szerint az FIA eláll annak a kivizsgálásától, megsértette-e Hamilton a Nemzetközi Sportkódexet.

Az ügy kapcsán minden bizonnyal további fejlemények várhatók. Jelenleg nem egyértelmű, mi fér bele a versenyzők részéről a verseny előtti és a verseny utáni véleményközlést illetően.

Hamilton a nap folyamán egy hosszabb üzenetet írt Instagramján, melyben mindenkit biztosított afelől, hogy figyelme továbbra sem lankad a rasszizmus elleni harcban.

