Döntött a Red Bull: Christian Horner marad a posztján

Horner ellen február elején indult vizsgálat egy Red Bull-alkalmazott panasza után, helytelen viselkedés miatt. Az ügy azóta húzódik, egy nyolcórás meghallgatáson is túl van a csapatfőnök, aki azonban maradhatott a helyén, Bahreinbe is elutazott a Motorsport.com információi szerint.

A Forma-1, az FIA és a Ford is arra ösztökélte a csapatot, hogy igyekezzenek még a szezon kezdete előtt dönteni arról, mi lesz Horner sorsa, azonban szerda délutánig nem született ez meg, így a pilóták sajtótájékoztatóján is előkerült a téma.

Végül szerda délután a vállalat hivatalos közleményt adott ki, melyben azt írják, Hornert felmentik a vádak alól és a jövőben is ő maradhat a Red Bull Racing Forma-1-es csapatának főnöke. A közlemény így szól: "A Horner úr ügyében indított független vizsgálatunk lezárult, és a Red Bull megerősítheti, hogy a panaszt elutasítottuk. A panasztevőnek joga van a fellebbezéshez."

Bár a sajtóban számos találgatás jelent meg arról, milyen jellegű vádakat fogalmaztak meg ellene, a Red Bull nem adott az ügy természetéről tájékoztatást. Azt azonban hozzátették, teljesen megbíznak abban, hogy a vizsgálat „igazságos, szigorú és pártatlan” módon folyt.

„A nyomozati jelentés titkos és az érintett felek, valamint a nyomozásban segítő harmadik felek személyes információját tartalmazza, ezért az ő tiszteletükből további kommentárt nem fűzünk az ügyhöz. A Red Bull a jövőben is a legmagasabb munkahelyi standardeket igyekszik nyújtani.”

A Red Bull versenyzőjét, Max Verstappent többször is kérdezték a helyzetről a bahreini futam előtti sajtótájékoztatón. Miután többször is azt mondta, hogy a nyomozás sem őt, sem a Red Bull csapatát nem érinti, végül azt a kérdést tették fel neki, 100%-ig be tud-e állni Horner és amögé, ahogy a brit a csapatot irányítja. Erre kitérő választ adott:

„Megbízom a folyamatban. Ez történik most. Ez az, amiről korábban beszélnem. De emellett, ha a teljesítményünkről van szó, akkor úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a csapat minden tagja összefogjon.”