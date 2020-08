Döntő szempont volt, hogy a Ferrari megtarthatta vétójogát

A McLaren kezdte, majd jött a Ferrari és a Williams, végül pedig a Forma–1 és az FIA megerősítette: mind a tíz csapat, akik jelenleg a világbajnokságban szerepelnek, aláírta az új Concorde-szerződést. Ez azt jelenti, hogy mindannyian elkötelezték magukat a részvétel mellett egészen 2025 végéig.

Mattia Binotto elégedett az új megállapodással, amely a gazdaság és a sport oldaláról is szabályozza a sorozatot, és biztosítja, hogy a jövőben egy kiegyensúlyozottabb mezőny állhasson fel a rajtrácsra. Az olasz csapat azért is annyira boldog, mert sikerült megtartaniuk a vitatott vétójogukat, ahogyan azt Binotto be is vallotta.

Egy Sky Sportsnak adott interjúban a csapatvezető a következőt mondta erről: „Megkaptuk azt, ami számunkra kulcsfontosságú volt, vagyis megtarthattuk a vétójogunkat.” Ez is azt mutatja, hogy Maranello számára lényeges volt ez a kitétel az új Concorde-szerződés kapcsán. „Persze mindig lehetne több, de lehetne kevesebb is. Úgy gondolom viszont, hogy fontos eredményt értünk el” – hangsúlyozta.

Az új szabályok mellett, amelyeket 2021-ről 2022-re kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt, a Concorde-szerződés adja a sportág alapkövét, és ez biztosítja majd, hogy a jövőben izgalmasabbak lesznek a pályán zajló események, ami pedig teljes egészében a nézőket szolgálja, biztosított mindenkit Chase Carey, az F1 vezérigazgatója.

„A szurkolók még szorosabb versenyeket, kerék a kerék elleni párharcokat akarnak, és azt, hogy minden csapatnak legyen esélye a dobogóra. Az új Concorde-szerződés, összekapcsolva a 2022 szabályreformokkal, lefekteti az alapját ennek, és olyan környezetet teremt, amely pénzügyileg igazságosabb, és csökkenti a csapatok közötti teljesítménykülönbséget a pályán” – hangsúlyozta Carey.

