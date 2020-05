Domináns Williams- és Russell-győzelem az F1-es virtuális Monacói Nagydíjon

A hivatalos Virtuális Monacói Nagydíj remek felvezetést kapott a Forma-1 Esport mezőnye által, ahol egy nem várt győzelem született. Sajnálatos módon Bereznay Dániel nem volt szerencsés, és lemaradt a harmadik helyről.

Az aktív F1-es versenyzők közé Valtteri Bottas és Esteban Ocon csatlakozott. Ezelőtt a finn és a francia egy ilyen eseményen sem vett részt, így érdekes volt látni, hogy mire lehetnek képesek a tapasztaltabb mezőny ellen.

Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, és Nicholas Latifi is ott voltak az indulók között, akárcsak korábban. A vendégsztárok közül Pierre-Emerick Aubameyang szereplését várták a leginkább. Az Arsenal támadója Norris csapattársaként kapott lehetőséget a McLarennél.

A versenyzőknek igencsak feladták a leckét, mivel esős körülmények várták őket a pályán. Ez még az igazi profiknak is komoly nehézséget okozott. Semmi sem volt biztos, és megvolt arra az esély, hogy ne egy aktív F1-es pilóta nyerje a Monacói Nagydíjat. Legalábbis nagyobb volt rá az esély, mint korábban. A három nagy esélyes Leclerc, Albon és Russell voltak, mindhármójuk nyert már Virtuális Nagydíjat.

Csapat Versenyző Versenyző Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Thibaut Courtois AlphaTauri Tonio Liuzzi Luca Salvadori Ferrari Charles Leclerc Arthur Leclerc Haas Louis Deletraz Pietro Fittipaldi McLaren Lando Norris Pierre-Emerick Aubameyang Mercedes Valtteri Bottas Esteban Gutierrez Racing Point David Schumacher Luis Fonsi Red Bull Alex Albon Kal Lenny Renault Esteban Ocon Nicolas Prost Williams George Russell Nicholas Latifi

Az időmérő rögtön egy nagyobb meglepetéssel indult, amikor Pietro Fittipaldi az élre állt, és végül megnyerte a kvalifikációt. A celebek sokat küszködtek a vizes pályán, és csak a mezőny utolsó felében foglaltak helyet.

A második legjobb időt Russell rakta össze D. Schumacher, Deletraz, C. Leclerc, A. Leclerc, Bottas, Norris és Albon előtt. Ocon csupán a 17. helyről várhatta a versenyt N. Prost mögött a Renault színeiben.

A 39 körös versenyen száraz idő fogadta a mezőnyt. A rajt igen sima volt, és Russell sokat nem várt, átvette a vezetést. Nem sokkal később Giovinazzi keresztbe állt az Alfa Romeóval, és elhagyta a szobát. Bottas pedig az utolsó helyre esett vissza.

Az első kör után Russell, A. Leclerc, D. Schumacher, C. Leclerc, Fittipaldi volt a TOP-5 sorrendje. Mindeközben a 6. helyen autózó Deletraz büntetést kapott, ami azt jelentette, hogy Gutierrez, Albon és Courtois is elé kerülhetett. Rajta kívül mások sem úszták meg a kanyarlevágások miatt. Norris is felkerült a listára egy 3 másodperces büntetéssel, akárcsak Prost és Courtois.

Leclerc a 3. körben előzte meg Schumachert, és megkezdhette a felzárkózást a testvére, a szintén a Ferrarival versenyző Arthurra. C. Leclerc büntetését az 5. körben erősítették meg. A monacói szintén kanyarlevágás miatt kapta meg a plusz 3 másodpercet a neve mellé.

A 6. körben Gutierrez támadta nagyon agresszíven Schumachert a 4. helyért. A német is keményre vette a figurát, és az alagút végén megelőzte a riválisát. Albon keveredett a két pilóta közé, és miután nekiment a korlátnak, megforgott. Mindez, ha nem lett volna elég, a thai pilóta is begyűjtötte a 3 másodperces időbüntetését a kanyarlevágások miatt.

A 10. körben Russell már 10 másodperc felett vezetett Leclerc előtt, akit Schumacher követett, mögötte Fittipaldival, Norrisszal, Latifival, és Albonnal. Prost ekkor már a második büntetését kapta meg. Vele együtt Fittipaldi sem maradhatott ki a sorból. Pár másodperccel később Liuzzi és Aubameyang kapta meg ugyanezt.

Russell előnye a 12. körben 22 másodperc volt Fittipaldi előtt. A Williams brit versenyzője más dimenzióban autózott. Norris tapadt a Haasra a második helyért a McLarennel. Ettől a ponttól kezdve egy nagyon éles csata alakult ki Norris, A. Leclerc és Albon között. Oda-vissza ütötték egymást a falak között, ami Fittipaldinak lehetőséget adott arra, hogy nyerjen pár fontos métert.

Norris, A. Leclerc, Gutierrez, Albon és Leclerc rendkívül közel voltak egymáshoz, de Latifi sem volt túl messze. A pilóták kihasználták, hogy nem volt aktív a törésmodell, így többször ütköztek, nemcsak a korlátokkal, hanem egymással is.

Gutierrez a 17. körben az alagút végén elszállt, és a 7. helyen ment tovább. Büntetést is kapott, és Leclerc testvére is. Ekkor így nézett ki a TOP-10: Russell, Fittipaldi, Norris, A. Leclerc, C. Leclerc, Albon, Gutierrez, Latifi, Salvadori, Deletraz.

A 18. körben A. Leclerc nagyot bukott az 1-es kanyar után a Norris és a testvére ellen. A büntetések mennyiségét pedig már követni sem lehetett. Rengeteg 3 másodperces szankciót osztottak ki, emiatt sem lehetett átlátni az állást, kivéve Russell vezetését.

A 20. körben Russell, Fittipaldi, C. Leclerc, Gutierrez és Albon volt az első öt sorrendje a pályán. Albon, A. Leclerc, Norris próbálta követni az előtte lévőket, míg D. Schumacher a remek időmérője után csak a 11. helyen haladt Bottas előtt.

Russell a 24. körben 32 másodperces előnyben autózott Fittipaldihoz képest. A Leclerc-testvérek rohamozták a brazilt Charles-Arthur sorrendben. Albon ekkor az ötödik helyen állt Gutierrez előtt. Russell a 28. körben cserélt kereket, és a lágy gumikon folytatta tovább. A kiállása csere volt, nem kellett tartania attól, hogy bárki is feltartja, vagy nekihajt.

A 30. körben az 1-es kanyarban Gutierrez megelőzte A. Leclerc-t. C. Leclerc autózott előtte, de igen messze, így ez a csata elmaradni látszott. Liuzzi sokkal több problémával találta szembe magát, mint gondolta. Az olaszt kizárták, amiért túl sok időbüntetést szedett össze.

Leclerc-nek spórolnia kellett az üzemanyaggal, ami miatt Gutierrez ledolgozta a hátrányát, de a Ferrari versenyzője nem akarta csak úgy átadni a második helyét. 26 kör volt akkor a monacói közepes abroncsában, míg a mexikóinál ez csak 14 kört jelentett.

A két pilóta össze is ütközött egymással az alagút végén. Esteban tovább tudott menni, míg Charles megforgott, és harmadikként folytatta. Mögötte A. Leclerc és Albon ment hatalmas csatát, kerék a kerék ellen.

A versenyt teljesen megérdemelten nyerte meg Russell, nagyon nagy előnnyel, domináns módon Gutierrez előtt, aki ezzel egy fontos dobogós helyet szerzett magának. C. Leclerc lett a harmadik Albon, A. Leclerc, Fittipaldi, Norris, Latifi, Deletraz és az utolsó pontszerző Schumacher előtt. Bottas éppen hogy csak lemaradt erről, míg Ocon célba sem ért. A leggyorsabb kör is Russell neve mellé került.

