Domenicali: Több autómárka is érdeklődik az F1 iránt!

A Forma-1-ben jelenleg arról szól a vita a csapatok között, hogy mikortól fagyasszák be a motorok fejlesztéseit: a Red Bull már 2022-től támogatná a dolgot a Honda F1-ből való távozása miatt, míg más motorgyártók csak később fagyasztanák be a fejlesztéseket – erről hamarosan szavazni is fognak a német Motorsport-Magazine szerint.

Azonban az erőforrások terén van egy másik érdekes téma is: 2026-tól új motorformulát tervez bevezetni az F1, ugyanis 2025 végén járnak le a jelenlegi motorszabályok. A Forma-1 újdonsült vezérigazgatója, Stefano Domenicali a Sky Sportsnak nyilatkozott, és elmondta, több autómárka is érdeklődik az F1 iránt.

„Korábban elkövettük azt a hibát, hogy az új motor területén a technológia volt számunkra a legfontosabb, ezért drágák ennyire a jelenlegi Forma-1-es motorok. A most használt motorok minden korábbi erőforrásnál hatékonyabbak, de sosem kellene ennyire drágává válniuk.”

„Különböző gyártók segítségével most azt vizsgáljuk, mire van lehetőségünk a jövőben. Több gyártóval is tárgyalásokat folytatunk. Egyelőre csendben vannak, viszont több cég és szervezet is érdeklődik a Forma-1 iránt.”

„Az F1 nemcsak a technológia miatt érdekes számukra, hanem azért is, mert a márkák számára egyre értékesebb ez a platform. Az autóiparnak is meg kell vizsgálnia, hogyan válhatnak fiatalosabbá, és szerintem a Forma-1 segíthet nekik ebben” – fogalmazott Domenicali.

