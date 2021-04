Domenicali támogatja a magas fizetéseket: „A versenyzők jelentik a show szívét”

Az F1 szupersztárjai sok pénzt keresnek. Lewis Hamilton 2020-ban a Forbes számításai szerint nagyjából 42 millió dollárt (35 millió eurót) vághatott zsebre a fizetése és a bónuszok révén. Sebastian Vettel állítólag 15 millió eurót kap új munkaadójától, az Aston Martintól, Max Verstappen pedig 21 millió eurót ér meg a Red Bullnak.

A versenyzők fizetései nem tartoznak a csapatokra vonatkozó költségsapka alá, így mindenki annyit ad a pilótájának, amennyit jónak lát. Egy ideje viszont már benne van a levegőben, hogy ez is megváltozhat.

Jelenleg 30 millió dollárról szólnak a hírek a két állandó versenyző, valamint a tartalékpilóta fizetésével kapcsolatban, ebbe azonban nem tartozik bele a világbajnoki pontokért és győzelmekért kapott bónusz, ahogyan a személyes szponzoroktól vagy marketingtevékenységekből származó pénzösszeg sem.

Franz Tost, az AlphaTauri csapatfőnöke például támogatná ezt az ötletet, mert szerinte „túl sokat keresnek” a pilóták. Ő még tavaly arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány miatt nincsenek nézők a pályákon, így mindenki kevesebb bevételhez jut, tehát akkor a versenyzőknek is kevesebbet kellene kapniuk.

Most úgy tűnik azonban, hogy a sztárok mellett is áll valaki, méghozzá az F1 vezetője, Stefano Domenicali. „Az ő szerepük különleges ebben a sportban. Csak 20 van belőlük, nem 200 vagy annál is több. A két versenyző körül egyesül több száz másik ember ambíciója” – nyilatkozta a Corriere dello Sportnak.

„Hamilton elképesztő teljesítménye, valamint a veszélyek, amelyekkel Grosjean nézett szembe tavaly Bahreinben, arra emlékeztetnek minket, hogy a versenyzők jelentik a show szívét.”

