Domenicali nem zárja ki Sainz esetleges F1-es világbajnoki címét a Ferrarinál

Egy igen furcsa helyzet állt elő a koronavírus miatt. Több versenyző szerződtetését már az első versenyek előtt bejelentették. A Ferrari indította be a nagy lavinát azzal, hogy megerősítették Sebastian Vettel év végi távozását.

A német világbajnok helyét Carlos Sainz Jr. veszi át, akiről sokan úgy tartják, abszolút másodszámúként fog megérkezni Maranellóba. Az édesapa természetesen nem így látja, és szerinte a fia meglepetést fog okozni.

Stefano Domenicali a spanyol AS lapnak adott exkluzív interjút, amiben természetesen kitért a Ferrari új párosára is, mely igazán izgalmasnak ígérkezik, de csak 2021-től, így még egy kicsit várnunk kell, hogy lássuk, Sainz mire lehet képes Charles Leclerc ellen.

„A Ferrari és Spanyolország kötött házasság egy nagyon fontos dolog. Először Fernandóval, most pedig Carlosszal. Egy újabb lehetőség egy spanyol versenyző számára, hogy bajnok legyen a Ferrarival. Carlos nagyon erős, mind a pályán, mind mentálisan.”

„Amikor egy világbajnok fia vagy, és megérkezel a Forma-1-be, nagyon jónak kell lenned. Fontos, hogy idén felkészüljön arra, hogy jövőre elbírja a Ferrari által okozott nyomást. Úgy vélem, ezen a ponton Alonso sokat segíthet neki az alkalmazkodásban.”

„Fernando és Carlos nagyon közeli barátok, és azt hiszem, az apával közösen együtt képesek lesznek átadni ezeket a tapasztalatokat. Tavaly már sokat fejlődött a McLarennél Lando Norris mellett, de 2021-ig még van egy év, és koncentráltnak kell lennie.”

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Lesz ideje arra, hogy találkozzon a csapattal, és Charles Leclerc-kel, akivel jó kapcsolatot alakíthat ki. Minden kártyával rendelkezik ahhoz, hogy egy jó szerepben dolgozzon a Ferrarinál.” - tette hozzá a Ferrari korábbi csapatfőnöke, aki az AS kérdésére arról is beszélt, hogy milyen üzenetet továbbít a Ferrari a valaha volt egyik legfiatalabb páros alkalmazásával.

„A legfontosabb dolog a stabilitás, és az egyensúly garantálása volt. Mindketten nagyon tehetségesek, fiatalok, de a Ferrarinak kell dolgozniuk. A csapat a legfontosabb. Természetesen a Ferrari nagyon erősen Charles-ra épít, de ez nem jelenti azt, hogy Carlos ne tudná bizonyítani, hogy erre született.”

„Spanyolország és Olaszország kapcsolata nagyon szoros. Most Carlosszal, korábban Fernandóval. Marc Gené is itt van, aki a család része, és nagyon fontos szerepet tölt be. Azt hiszem, nyugodtnak, és óvatosnak kell lenni. Ahhoz, hogy világbajnok legyen, elengedhetetlen egy nagyszerű autó, mert anélkül nem tudsz nyerni.”

„Ezzel együtt nagyon fontos a versenyzők közötti jó kapcsolat, és ugyanaz igaz a csapatra is, de alapvető fontossággal bír, hogy egy versenyképes autóval rendelkezz.” - folytatta Domenicali az exkluzív interjújában.

