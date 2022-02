Domenicali nem aggódik az Orosz Nagydíj pótlása miatt

A Forma-1 pénteken jelentette be, hogy a jelenlegi orosz-ukrán helyzet miatt lehetetlen megtartani az Orosz Nagydíjat szeptemberben és gyorsan el is kezdődtek a találgatások, melyik város helyettesítheti a versenynaptárban Szocsit.

Stefano Domenicali szerint egyáltalán nem okoz majd problémát, hogy a terveknek megfelelően 23 versenyt rendezzenek a 2022-es idényben, ugyanis a koronavírus-járvány kitörése óta az F1 bizonyította, nagyon gyorsan képes módosítani a tervein, ráadásul továbbra is terítéken van a futamok számának növelése.

Bár korábban felmerült, hogy Isztambul lenne a beugró, erre bennfentes információk szerint kicsi az esély. A pletykák szerint Las Vegas lenne a legkézenfekvőbb jelölt, mint új pálya, hiszen 2023-tól egyébként is rendezne Forma-1-es versenyt a nevadai város, de kérdéses, mikor kerül olyan állapotba az aszfaltcsík, hogy versenyezni lehessen rajta.

A száguldó cirkusz lehetséges új helyszíneivel kapcsolatban Domenicali úgy fogalmazott, a Forma-1-nek temérdek lehetősége van arra, hogy újabb és újabb helyekre jusson el, és jelenleg is számos tárgyalást folytatnak erről.

„Meg kell hoznunk azokat a stratégiai döntéseket, amelyekről azt gondoljuk, hogy a Forma-1 számára megfelelőek. Biztosan állíthatom, hogy még ennél is tovább bővíthetjük a versenynaptárat, akár 25 versenyig is elmehetünk. Ez benne van a szabályzatunkban, a csapatok is tisztában vannak vele.“

A Liberty Media vezérigazgatója, Greg Marrei korábban elismerte ugyanakkor, a sportágnak óvatosan kell bánnia a bővítéssel. „Stefano és csapata nagyszerű munkát végeztek a koronavírus-járvány során, ami a versenyek számának növelését illeti.“

„Meglátjuk, hogyan alakul a versenyhétvégék száma a jövőben, de ahogy Stefano is megjegyezte, a szerződés értelmében akár 25-öt is rendezhetünk. Ezt viszont mindenképpen meg fogjuk vitatni a partnereinkkel“ - mondta Marrei.

