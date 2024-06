Domenicali: lehet, hogy a jövőben „már nem lesz szükség az akkumulátorokra”

Az FIA a Kanadai Nagydíj előtt osztotta meg a 2026-os autókra vonatkozó szabályokat, amelyek az új erőforrásokkal együtt debütálnak majd. Két év múlva az elektromos oldal már jóval nagyobb mértékben, nagyjából 50 százalékban fog hozzájárulni a motorok erőleadásához, miközben az autók szintetikus üzemanyagot fognak használni.

Domenicali ugyanakkor arról beszélt, hogy amennyiben az új, környezetsemleges benzin beválik, akkor reményei szerint a jövőben akár el is hagyhatják a hibrideket és visszatérhetnek a kizárólag belső égésű motorokhoz.

„Az F1 mindig arról szólt, hogy a legkönnyebb és legjobb autók versenyeznek egymással, tehát ha a fenntartható üzemanyagok sikeresnek bizonyulnak, akkor visszatérhetünk egy olyan szituációhoz, ahol már nem lesz szükség az akkumulátorokra” – nyilatkozta a CNBC-nek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a fenntartható üzemanyag vagy más néven az e-benzin hosszabb távon jó alternatíva lehet-e az elektromos járművekkel szemben, Domenicali pedig tagadta, hogy ezt próbálják promótálni.

„Mi nem lobbizunk senkinek, csak a legjobb jövőt akarjuk mindenki számára. Ez egy rendkívül összetett téma, és nekünk körültekintőbbnek kell lennünk, mint sok embernek, akik nem ismerik ennek az átállásnak az összetettségét.”

Bármi is lesz azonban a Forma–1 következő motorformulája, az már biztos, hogy a 2026-os szabályok új gyártókat is bevonzottak, hiszen a Honda gyári szintű visszatérése mellett beszáll a Ford és az Audi is, a jövőben pedig a Cadillac is megérkezhet, amennyiben az Andretti zöld utat kap az F1-es csatlakozásra.

A McLaren csapatfőnöke a szabályok ismertetése után annak lehetséges problémáira hívta fel a figyelmet.