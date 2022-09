Domenicali ismét leszögezte: nem „prioritása” az F1-nek egy 11. csapat belépése

Már több mint fél éve annak, hogy Mario Andretti a Twitteren bejelentette, hogy fia, Michael Andretti saját F1-es csapat megalapítását tervezi, és kérelmezte is az FIA-nál a felvételüket a Forma-1-es világbajnokságba.

Azonban hiába cseng jól az Andretti név a motorsportokban, az F1-nél egyelőre süket fülekre találtak. Az ez egy dolog, hogy a csapatok a saját érdekeiket nézve nem akarnak engedi a frissen újraosztott év végi nyereményalapból, de az F1 vezetősége, és maga az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali sem szeretné egyelőre, hogy 11 csapatossá bővüljön az F1 mezőnye.

„Kiegyensúlyozottnak kell maradnunk, figyelembe kell vennünk az összes problémát. Hiába lenne több csapat és azzal több versenyző, egy határvonalat akkor is húznunk kell” – nyilatkozta Domenicali a Sky Sports feltevésére, hogy a mindössze 20 hely miatt olyan pilóták maradhatnak ülés nélkül az év végén, mint Daniel Ricciardo.

Ha az F1 olyan ütemben hagyná jóvá a csapatok jelentkezését, mint az új versenyekét, Mahaveer Raghunathan is jó esélyekkel pályázna egy helyre, miután tavaly a Hungaroringen tesztelhette az Alfa Romeo autóját, azonban Domenicali el akarja kerülni, hogy az F1 „túlzsúfolttá” váljon, és az imidzsét olyan próbálkozások rontsák, mint a 2010-ben csatlakozott kiscsapatok.

„Egy-két új csapattal lennének új helyek is, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi jó a sportnak. A csapatoknak számot kéne adniuk az önfenntarthatóságukról, és nem akarjuk, hogy túlzsúfolttá váljon a mezőny. Nem prioritása jelenleg az F1-nek egy új csapat belépése” – mondta Domenicali, aki szerint már a most meglévő 10 csapatnak is nehezére esik „megtalálni azokat az embereket, akik több munkakörben is a legmagasabb minőségű munkát képesek végezni”.

Még több F1 hír: Steiner: ez lett két alfahím találkozásából

Domenicali egyelőre az ajtót becsukta, de a kulcsot még nem fordította el, hiszen miután nem sikerült megegyezniük a Red Bull-lal, a partvonal mellett maradt a Porsche. Az Audihoz hasonlóan ők is egy már meglévő csapattal képzelték el a belépésüket a szépen lassan franchise rendszerré alakuló F1-be, azonban míg csak idő kérdése, hogy hivatalosan is bejelentse az Audi a Sauber felvásárlását, a Porschének egyelőre nincs B-terve.

Michael Andretti helyében őrülten telefonálnánk Stuttgartba, miután az Audi és a Lamborghini egykori elnökeként Domenicalinak különösen fontos volt, hogy legalább egy márkát becsábítsanak VW-csoportból a Forma-1-be, és Andrettiékkel kapcsolatban is megváltozna a véleménye, ha egy új gyártó támogatását tudná felmutatni az egykori F1-es és IndyCar-pilóta.