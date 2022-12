Domenicali: ha második vagy, az a Ferrarinál nem elég

Verstappen és Marquez nyerték a Honda gokart versenyét, az Indy bajnoka bordáját törte

A 2022-es uborkaszezonban is profi versenyzők sora tér vissza az alapokhoz, hogy gokartversenyeken maradjanak formában. Max Verstappen és Marc Marquez meg is nyerték a Honda gálaversenyét, míg az IndyCar 2022-es bajnoka, Will Power jóval szerencsétlenebb volt, és nem úszta meg komolyabb sérülés nélkül a kiruccanását.