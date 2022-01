Domenicali: Ha lehetőség adódik a Ferrarinál, Mick készen fog állni

Mick Schumacher egyre nagyobb lépteket tesz meg a versenyzés világában, hiszen miután megnyerte az F3-as és az F2-es bajnokságot, 2021-ben már a Forma-1-ben is bemutatkozhatott. A 2022-es szezontól kezdve ráadásul a Ferrari tesztpilótájaként is helyt kell állnia, ez pedig a sorozat vezetőjét is megszólalásra késztette.

„Mick nagyon jól végzi a munkáját” – jelentette ki Domenicali az F1-Insider.com-nak adott interjújában. „Azonban 2021-ben szenvedett attól, hogy nem volt olyan autója, amivel bizonyíthatta volna a képességeit.”

„Nagyon remélem, hogy az új Haas lehetőséget ad majd neki arra, hogy megmutassa a tehetségét” – folytatta az olasz szakember, akinek a Ferrari kötelékében több kivételes képességű pilótával is volt alkalma együtt dolgozni.

„Abban a kiváltságban volt részem, hogy Michaellel dolgozhattam a Ferrarinál” – emlékezett vissza a ma már a Forma-1-et igazgató olasz. „Mick egy Ferrariban természetesen nagyszerű kilátás lenne a jövőre nézve.”

„Jelenleg a Ferrarinak két fantasztikus versenyzője van Charles Leclerc és Carlos Sainz személyében, akik szintén fiatalok. De ha Mick készen áll, és adódik egy lehetőség, akkor élni fog vele” – zárta le a gondolatait Domenicali.

